Den elskelige uldklump Frode Får bliver kastet ud i et hylesjovt, intergalaktisk eventyr, da LU-LA - en gæst fra det ydre rum - nødlander nær gården. Det lille, nuttede rumvæsen vil gerne hjem igen. Hele fåreflokken falder for LU-LAs magiske evner, drilagtighed og galaktisk store bøvser, så Frode Får beslutter sig for at hjælpe sin nye ven i nøden. De ved imidlertid ikke, at Agent Rød er på sporet af dem. Hun jagter rumvæsner for at bevise, at der findes liv i rummet. Mon Frode Får og flokken er i stand til at få LU-LA hjem uden, at det ender i total Fårmageddon?