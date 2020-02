Gyserfilmen 'The Invisible Man' tager sit udgangspunkt i H.G. Wells' klassiske roman af samme navn fra 1897. Bogen blev første gang filmatiseret i 1933 med The Invisible Man.I den nye film følger man kvinden Cecilia, hvis voldelige ekskæreste tager sit eget liv og samtidig efterlader sig en stor formue. Cecilia har dog en mistanke om, at han har forfalsket sin egen død.Kort efter den tragiske begivenhed sker der en række umiddelbart tilfældige, men dødelige sammentræf, der får Cecilia til at skulle bevise, at hun er forfulgt af noget – eller nogen – ingen kan se.

'The Invisible Man' er instrueret af Saw- og Insidious-skaber Leigh Whannell. Andre af H.G. Wells' historier er også tidligere blevet filmatiseret ad flere omgange, bl.a. med Klodernes kamp og The Time Machine.