Nu er der kun få uger tilbage af sæsonens sanselige Louisiana-oplevelse, den populære udstilling Hot Pink Turquoise, der viser værker af den belgiske kunstner Ann Veronica Janssens. Hun eksperimenterer med enkle materialer som glas, farve, væsker og lys og forsøger på den måde at skubbe til grænserne af kendte.





Ann Veronica Janssens kunst ikke er nem at rubricere, mens dens effekt på os er ikke tage fejl af. For hende handler det nemlig ikke om at bekræfte det, vi allerede ved, men snarere om at rykke og placere os dér, hvor vi kan åbne os på ny. Som hun siger:



"Jeg tror, at man nogle gange må slette virkeligheden - slette det synlige - for at gøre plads til at se noget andet. Gøre det usynlige synligt." Derfor er mødet med Ann Veronica Janssens værker både en sansende og kropslig oplevelse – og Hot Pink Turquoise byder da også på en række særlige indslag som lyseffekter, tågedannelser, farvespor og optiske bedrag. Og så kan man i øvrigt også få sig noget så sjældent som en cykeltur indenfor, på museet.



Sidste frist for at besøge udstillingen er 21. juni.

Der trækkes lod om 2x5 billetter og 5 kataloger.

Vinderne trækkes den 12 juni kl. 12.00, og vinderne får direkte besked, præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.