Så er det tid til Vinter i Tivoli

Det vakte opsigt da Tivoli sidste år inviterede gæsterne indenfor til helt ny vintersæson i februar. Blandingen af lysdesign, snescenografier og vinteraktiviteter var så populær, at sæsonen videreudvikles med nye aktiviteter. I år bliver der bl.a. et nordlys tema, en nyudviklet virtual reality-oplevelse, flere kørende forlystelser toppet op med Rasmus Klump i Glassalen og ”Terkel - The Motherfårking Musical” i Koncertsalen. Vinter i Tivoli åbnes officielt den 1.2.19. klokken 11:00. Sæsonen dækker skolernes vinterferie,Valentinsdag, det kinesiske nytår og lukker og slukker den 24.2.19.

Nyudviklet virtual reality oplevelse med titlen ”Bring The Spring”

Blandt årets store fornyelser under Vinter i Tivoli er en ny oplevelse der kan prøved i H.C. Andersen Slottet og har fået titlen ”Bring The Spring”. Der er tale om en nyudviklet virtual reality-rejse, hvor gæsterne stiger til vejrs i luftballon, vandrer gennem kløfter, bekæmper sværme af frostkrystaller og kommer helt tæt på sultne bjørne. Gæsterne skal med vind i håret passere en række relativt krævende, fysiske forhindringer til fods men iført specialdesignet udstyr og VR-briller. Den nye VR aktivitet sker i samarbejde med HP, der leverer de specialdesignede rygsække, som gæsterne bærer gennem udfordringerne på banen.

Premiere på nordlys, hvor gæsten tages på lysrejse

Der er blevet skruet op for lysevents, der adskiller sig markant fra det lys gæsterne oplever i de øvrige Tivoli tre sæsoner. Blandt årets satsninger bliver oplevelser med nordlys. Nordlys er en af naturens egne opfindelser, et ekstraordinært naturfænomen, der optræder som et show af dansende lys på himlen.

Med laserlys, elektronisk lydcollage og røgeffekter, har Tivolis udviklingsafdeling skabt en oplevelse i området ved Plænen, hvor gæsterne nærmest står badet i nordlys.

Pingonesien for børn

I en lille ny landsby på Plænen rager en 15 meter høj specialdesignet iglo med navnet Pingonesien op. Landsbyen tager afsæt i det verdensberømte Rasmus Klump-univers og Pingo-figuren. Igloen indeholder overdækkede, tematiserede vinteraktiviteter, hvor især krudtuglerne blandt de yngre gæster kan boltre sig på rutschebaner, udfordre sig selv på stejle klatrevægge og deltage i sneboldkampe.

Skøjtebane og lystunnel ser dagens lys

Der kommer ligeledes nyt lys på bygningerne og træerne omkring Plænen. Den 300 m2 store skøjtebane foran Nimb bliver en kombination af lysoplevelser og skøjtning, hvor piruetter og andre bevægelser får det interaktive lys under isen til at forandre sig. Det store springvand ved Plænen bliver illumineret, så det ser frossent ud og ligner en 10 meter høj isskulptur.