Udstillingen Fantastiske kvinder – Surreelle verdener fra Meret Oppenheim til Frida Kahlo er den første store samlede præsentation af kvindelige surrealister. Flere end 260 værker af i alt 34 kvindelige kunstnere fra Europa, USA og Mexico viser et engagement og en deltagelse i bevægelsen, der var markant større end alment kendt og tidligere beskrevet.

Sommerens store udstilling på Louisiana åbner lørdag den 25. juli og præsenterer værker af blandt andre Meret Oppenheim, Louise Bourgeois, Claude Cahun, Leonora Carrington, Dora Maar, Lee Miller, Kay Sage, Maya Deren og Frida Kahlo.

En lang række af kunstnerne præsenteres for første gang i en dansk sammenhæng. Udstillingen inkluderer også de danske og svenske kunstnere Elsa Thoresen, Rita Kernn-Larsen og Greta Knutson.

I dag har kun de færreste kendskab til de kvindelige surrealister. Og det på trods af, at mange var en del af og i kontakt med surrealismens inderkreds omkring bevægelsens grundlægger, André Breton. Ikke blot som partnere, muser eller modeller, som flere af kvinderne i begyndelsen var, men i høj grad som aktivt udøvende kunstnere, der udstillede side om side med deres mandlige kollegaer på tidens store surrealisme-udstillinger. Kigger man det historiske materiale efter i sømmene, viser det sig, at deres bidrag til en af det 20. århundredes væsentligste kunststrømninger er langt større end hidtil antaget: I ingen anden kunstnerisk avantgardebevægelse spillede kvinder så vigtig en rolle og optrådte så talstærkt som i surrealismen.

