Guldalderen forlænges med 14 år

Udstillingen Dansk Guldalder – Verdenskunst mellem to katastrofer udvider den gængse opfattelse af guldalderen. Indrammet af de to historiske katastrofer: Bombardementet i 1807 og Krigen 1864 præsenteres guldalderens forestillinger og fortællinger om bl.a. København, naturen, borgerskabets familieliv, udlandet, morale og erotik.

Hvor man traditionelt har ladet guldalderen slutte omkring 1850 med indførslen af et nyt styre i Danmark i 1848 og Den første slesvigske krig fra 1848–51, lader SMK den fortsætte til 1864.

N.F.S. Grundtvig, H.C. Andersen, Johanne Louise Heiberg og Søren Kierkegaard. Selvom Danmarks eksistens i flere omgange var truet i 1800-tallet, fostrede det nogle af Danmarks største kulturelle skikkelser og blev en af de mest kreative perioder i dansk kunst- og kulturliv. Vi fik en dansk guldalder. Og guldalderens billedkunstnere har på mange måder været med til at skabe det billede af Danmark og de danske landskaber, som vi kender og har dyrket lige siden: De majestætiske bøgeskove, de gyldne kyster og borgerskabets velfriserede interiører.

Frem til den 8. december viser SMK - Statens Museum for Kunst - en omfattende udstilling, som med over 200 malerier og tegninger fra perioden 1807-1864 er den største guldalderudstilling i Danmark nogensinde. Udstillingen er produceret i samarbejde med Petit Palais i Paris og Nationalmuseet i Stockholm, som har den største guldaldersamling uden for Danmark.

På udstillingen præsenteres over 40 af periodens allerstørste kunstnere som Christen Købke, Christoffer Wilhelm Eckersberg, Elisabeth Jerichau-Baumann, Constantin Hansen, Martinus Rørbye og Peter Christian Skovgaard sammen med mere ukendte kunstnere som Sally Henriques, Christine Løvmand, Hermania Neergaard, Frederik Sødring og Thorald Læssøe.

