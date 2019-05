Legendariske og langskæggede ZZ Top blev dannet i 1969 - og 15 studiealbums og 30 millioner solgte plader senere, er trioen fra Texas stadig i høj kurs og optræder med hits som “La Grange,” “Gimme All Your Loving’,” “Sharp Dressed Man” og “Tush” for fans i hele verden. Bandet, der med et glimt i øjet hævder at have den mest stabile besætning i rockmusikkens historie, markerer deres 50-års jubilæum med en stor europaturné, der bringer dem forbi Jelling Musikfestival som det eneste sted i Danmark i 2019.



Amerikanske Chrissie Hynde var en af de første kvindelige sangerinder, der stillede sig i front for et rockband, da hun dannede The Pretenders i 1978. Bandets kæmpehit ‘Brass In Pocket’ toppede alle hitlister da den udkom i 1980 og blev siden introduceret til det unge publikum i Scarlet Johannsons karaokescene i filmen ‘Lost In Translation’. Bandet storhittede senere med sange som ‘Don’t Get Me Wrong’ og balladen ‘I’ll Stand by You’. Chrissie Hynde’s intense og rebelske stil har inspireret mange og i dag hyldes hun ofte for at have banet vejen for mange andre kvindelige musikere. The Pretenders udgav i 2016 albummet ‘Alone’ (produceret af Dan Auerbach fra The Black Keys) og gæster Jelling Musikfestival som et led i en stor europaturné.



Floridabandet The Mavericks blev dannet i 1989 og har storhittet med sange som ”Dance The Night Away” og “What A Crying Shame’ og opnåede gennem 90’erne flotte hitliste placeringer og modtog bl.a. en amerikansk grammy. Efter en pause i 00’er blev bandet samlet igen i 2012 og har siden opbygget et ry som et suverænt liveband. Således lagde de sidste år Tønder Festival ned med deres helt særlige blanding af 60’er-pop, blues, country og mexicansk folkemusik. I 2017 udgav de albummet ”Brand New Day”, der blev nomineret til en amerikansk Grammy.



Jelling Musikfestival er klar med det fulde program og spilletider, hvor bl.a. Nik & Jay, Martin Jensen og Rasmus Walter slutter sig til tidligere offentliggjorte navne som George Ezra, Little Steven and the Disciples of Soul (US), Nephew, Christopher, Phlake, Minds Of 99, L.O.C., TV2, Gnags, SAVEUS og mange, mange flere.



Jelling Musikfestival finder sted i Kr. Himmelfartsferien, fra onsdag d. 29.maj til og med lørdag d. 1. juni 2019 - og de forventede ca. 35.000 gæster kan opleve over 90 koncerter fordelt på 5 forskellige scener.





