For første gang nogensinde afholder DR Musikariet Roma Musik festival på den internationale Roma-dag søndag den 8. april 2018. Et inferno af rytmisk musik i verdensklasse, hvor hele familien får mulighed for at opleve Romamusikkens mangfoldighed.Når DR Musikariet åbner dørene til Roma Musik festival bliver det et festfyrværkeri af koncerter, dans, talks, workshops og udstillinger. På scenen kan man møde verdensnavnene Nicholas Verbitsky Group fra Rusland, George Mihalache Orchestra, Danmark/Rumænien og Aarhus Jazz Orchestra med Perico Sambeat. Udover musikken vil festivalen byde på en række aktiviteter og en udstilling med den danske fotograf Joakim Eskildsen.Festivalens konferencier er Hans Caldaras, der i 50 år har arbejdet med romaernes kultur, og som i 2016 fik den svenske Taikon-pris for sin kamp mod rasisme, antiziganisme og sociale uligheder. http://www.caldaras.com/biografi/

Program søndag den 8. april 2018:

Kl. 11.00 Åbning af festivalen og adgang til Koncerthusets foyer med smykker, dragter, fotoudstilling, filmvisning mv.

Kl. 12.00 – 13.00 Koncert i Studie 1 med guitaristen Nicholas Verbitsky Group (Rusland), som leverer forrygende romashow med fabelagtig musik og et imponerende danseshow i verdensklasse.

Kl. 13.00-14.00 Danseworkshop i Studie 1 med Lilliane Petri, hvor hele familien får mulighed for at mærke musikken helt ind i kroppen og samtidige stifte bekendtskab med romakulturen mangfoldighed indenfor dans.

Kl. 13.00-14.00 Når kultur bygger bro – Debat i studie 4 arrangeret af Kulturmødet Mors.

Romaerne udgør Europas største etniske minoritet og kæmper i mange lande mod stor fattigdom og diskrimination. I Danmark har historier om kriminalitet og tiggeri fyldt mediernes dækning af romakulturen. Historier der forstærker fordomme mod en gruppe, som de fleste i virkeligheden ved meget lidt om. I panelet deltager Hans Calderas, Camilla Ida Ravnbøl og Henrik Goldsmith.

Kl. 14.00-15.00 Koncert i Studie 1 med George Mihalache Orchestra (Rumænien) der med sit 8-mands orkester og cimbalom får taget til at lette i Studie 1

Kl. 16.00 Koncert i Studie 2 med Aarhus Jazz Orchestra og Perico Sambeat (kræver separat billet )