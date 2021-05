Lejemord og svindel i millionklassen åbenbarer sig, da vicekriminalkommissær Carl Mørck og Afdeling Q begynder at grave i en henlagt kriminalsag om den efterlyste pædofili sigtede embedsmand, William Stark. Ved den danske grænse har politiet anholdt en ung østeuropæisk dreng, Marco, i besiddelse af Starks pas. Det nye fund bringer Carl Mørck og Afdeling Q på sporet af årelang systematisk korruption med ulandsbistand og mod opklaringen af et bestialsk mord. Men sagen stopper ikke der, for snart ledes Carl Mørck igennem Københavns gader, ned i den kriminelle underverden og dybt ind i den danske finansverden.