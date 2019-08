Den amerikanske rapper Machine Gun Kelly vender tilbage til København, og tilføjer sin seneste EP-udgivelse Binge til ammunitionen, når han indtager Store Vega 15. september.

Det seneste år har Machine Gun Kelly aka MGK, som han kaldes af sine fans, fået massiv mediedækning. En af årsagerne til dette var hans EP Binge fra 2018, der indeholdte det berygtede Eminem diss-track ”Rap Devil”. Tracket røg direkte ind på Billboard Top 100, og videoen har over 200 millioner views på YouTube.

Cleveland-rapperen kan ligeledes skrive skuespiller på CV’et og fik sin debut på det store lærred i 2014 med filmen Beyond The Lights. Det seneste år har også karrieren som skuespiller nået nye højder med blandt andet hans rolle i Susanne Biers kæmpe Netflix-succes Birdbox, og senest i rollen som ingen ringere end Tommy Lee Jones i Netflix’ biopic om Mötley Crüe, The Dirt.

Machine Gun Kelly gjorde sit store gennembrud på hiphop-scenen i 2012 med udgivelsen af debutalbummet Lace Up. Albummet strøg direkte ind på #2 på Billboards R&B/Hip-Hop album chart og opnåede bl. a. at vinde en MTV European Music Award. Siden da har han føjet mixtapes og to studiealbum til diskografien. Senest album ”Bloom”, hvor blandt andet den storhittende ”Bad Things” feat. Camilla Cabello befinder sig, landede i 2017.

