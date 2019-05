Michael McIntyre er ikke kun den største komiker i Storbritannien - han er en af de største i verden. Hans sidste tour Happy & Glorious solgte over 400.000 billetter, og hans turné fra 2015 indbragte ham de prestigefyldte nøgler til The O2, for hans imponerende 28 shows i den legendariske arena – flere end navne som Take That, One Direction og Prince.



Hans Showtime-tour var den bedst sælgende comedy-tour i 2012, og inkluderede en rekordslående residency i Londons O2 med intet mindre end ti aftener i træk, en tangering af superstjernen Rihannas rekord fra 2011.



De seneste par år har været exceptionelle for Michael McIntyre. I 2013 optrådte han i hele verden for udsolgte arenaer i Sydafrika, Dubai, Australien, New Zealand og Singapore. Hans show i Johannesburg var det største comedyshow i Afrika nogensinde, og hans shows i Dubai vandt en Time Out Best Night Out Award.



På TV er McIntyre ligeledes blevet et household name efter hans medvirken i TV-shows som Britain’s Got Talent, Live at the Apollo og hans eget hit-show Michael McIntyre’s Comedy Roadshow. I 2016 vendte McIntyre tilbage på TV-skærmen med sit succesfulde Michael McIntyre’s Big Show på BBC One.



I 2019 peger han fødderne mod verdens arenaer – og danske fans har denne gang endelig muligheden for at opleve ham live herhjemme, når han indtager i Royal Arena med sin Big World Tour fredag 3. maj.

