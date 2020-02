Dagene bliver længere, og med lyset vender børnenes egen Kulturnat tilbage.

Den 13.marts inviterer Den Lille Kulturnat på udforskning af byen i børnehøjde, og det bliver

en dag fyldt med eventyr, spænding og sjove eksperimenter for små og store børn i

selskab med deres voksne. Nu er det foreløbige program er klar, og det byder på en

bred vifte af særarrangementer fordelt over København og Frederiksberg.

Se programmet på kulturnatten.dk.

Den 13. marts vender Den Lille Kulturnat tilbage, og byens kvarterer fyldes igen med kulturelle godter, når museer, gallerier,

biblioteker, kirker, madhuse, slotte, teatre og biografer slår dørene op for særarrangementer,

der kun finder sted under Den Lille Kulturnat.

Vild skattejagt, kreative værksteder, legende forsøg og sanse-eksperimenter, fortællinger,

musik, overtro, stigende have, blinkende stjerner, lys i mørket og en tur gennem historien.

Programmet byder på mange forskellige underholdende og lærerige særarrangementer for

børn mellem 2-5 år og 6-12 år, og de vil alle finde sted i et tidsrum, hvor også de mindste kan

være med, selvom de skal tidligere i seng.

Læs mere om de enkelte arrangementer i det foreløbige program på Kulturnattens

hjemmeside, kulturnatten.dk. Her kommer der løbende mere information – også om

armbåndet, der sættes til salg den 2. marts og giver adgang til alle særarrangementerne.



