»Det er jo ikke sådan, at vi ligger på lur,« fortæller Se & Hørs chefredaktør, efter at bladet i denne uge kunne offentliggøre en bunke fotos af den kongelige familie på badetur.

Billederne er taget i Australien, hvor Kronprinsparret og deres fire børn har fejret julen under varmere himmelstrøg.

Og her fik en vaks lokal fotograf kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på kornet, mens de badede, sprang fra klipper og smurte 17-årige prins Christian ind i solcreme.

Den omfattende billedserie – hvor både kronprins Frederik og kronprinsesse Mary er iført badetøj, mens de fire børn kun er fotograferet, når de har haft tøj eller håndklæder om sig – er blevet solgt til hele verden og bragt i både amerikanske og australske medier, samt danske Her og Nu og Se & Hør.

I B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen' fortæller Se & Hør-chefredaktør Niels Pinborg, at man ikke havde nogen betænkeligheder ved at købe de australske billeder af Kronprinsparret i en privat stund på stranden ved Sydney.

Det på trods af, at ugebladets egne fotografer ikke længere praktiserer den udskældte paparazzigenre, der går ud på at ligge på lur med et kamera.

»Når man bliver bedt om at gå væk, går man væk,« siger chefredaktøren og understreger, at hans fotografer altid giver sig til kende og lader de kongelige vide, når de står klar med kameraet.

Se & Hør dukker kun op, når de bliver inviteret, fortæller han. Bortset fra to gange om året:

Om sommeren i det populære Skagen, når kronprins Frederik kommer kørende 'i en sjov bil' eller familien er på stranden, som han siger, samt i Gråsten, hvor fotograferne kan få nogle gode billeder af kronprinsesse Mary på hesteryg.

»Og det ved alle. Det ved Kongehuset også selv. Men vi sidder ikke og venter på, at de dukker op, fordi vi har fået et tip. Både fordi, de skal kunne have en form for fred, men også fordi, det er dyrt at have folk siddende og kukkelure i en bil i timevis,« siger Niels Pinborg og tilføjer, at man ikke længere kan sælge mange ugeblade på at have eksklusive billeder.

Alligevel får han af og til et opkald fra Kongehusets pressechef, afslører han. Ifølge ugebladschefen mener Kongehuset nemlig, at 'alt de ikke selv lægger på Instagram, rager ikke nogen'. Og der har han altså en anden opfattelse.

»Op til ferier får vi en appel om, at de gerne vil have lov at tage på ferie. Så ønsker vi dem en god ferie, men hvis vi støder ind i dem, undgår vi da ikke at trykke på knappen. Og så har der været debat om nogle billeder, vi har bragt tidligere, som de synes er over stregen, eller de har for lidt tøj på. Og så tager man en snak om det og finder sig til rette,« fortæller Niels Pinborg.

