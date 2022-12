Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' sender live.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Marys juleferie er meget lidt privat. De australske paparazzifotografer har nemlig kastet sig over parret. Nogle af billederne er også nået til ugebladene i Danmark.

Vært og royal korrespondent på B.T. Jacob Heinel Jensen taler om kronprinsparrets tur down under med journalist på ugebladet Her og Nu, Nikolaj Vraa, og så er chefredaktør på Se og Hør, Niels Pinborg, med på telefon.

Følg med live øverst i artiklen