'Kongehuset bag Kulissen'.

Dronningens vanskelige nytårstale - et markant afbud fra prinsesse Marie til Nytårstaffel og en atombombe i det britiske kongehus: Prins Harry anklager prins William for at være voldelig. Kongehusene er kommet katastrofalt ind i 2023, og det skal vi tale om i Kongehuset bag kulissen. Ugens gæst er TV2-vært, Natasja Crona og forfatter Lone Theils er med på en telefon.