'Kongehuset bag Kulissen'.

Dronningen er blevet opereret i ryggen, men inden nåede hun at lave et stort interview med Weekendavisens Martin Krasnik. Krasnik mener, at B.T.s dækning af Kongehuset er med til at nedbryde magien - og det taler B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen med ham om i denne uges udgave af Kongehuset bag kulissen.