Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Den udtalelse er helt vildt opsigtsvækkende.«

Sådan lyder det fra redaktør på netmediet Olfi, der er et forsvarspolitisk medie, Peter Ernstved Rasmussen, efter at prins Joachim for nylig kunne fortælle, at han stopper som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris fra sommeren næste år.

Ifølge B.T.s oplysninger har prinsen i stedet scoret et nyt topjob inden for det forsvarsindustrielle område i Washington, D.C. Denne oplysning ønsker Kongehuset dog ikke at bekræfte.

Prinsesse Marie vil dog gerne fortælle, at familien hele tiden har regnet med, at det franske eventyr ville slutte, når prins Joachims treårige kontrakt med ambassaden udløber 1. september.

»Vi har fra dag ét vidst, det sluttede i sommeren 2023,« fortæller hun.

Men ifølge Peter Ernstved Rasmussen er det ikke alle, der var klar over, at prinsen ville forlade stillingen efter de tre år.

Ifølge hans kilder i forsvarsmilitære kredse, var der en forventning om, at kontrakten ville blive forlænget med et år.

»Prins Joachim fyrer nærmest sig selv ved at sige, han stopper til sommer, for planen var, at han skulle blive til 2024,« siger han i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor han tilføjer, at 'det kommer som noget af et chok'.

Prins Joachim og prinsesse Marie lufter deres hund Cerise i en park midt i Paris. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie lufter deres hund Cerise i en park midt i Paris. Foto: Bax Lindhardt

Peter Ernstved Rasmussen, der foruden at være journalist har en fortid som reserveofficer i Den Kgl. Livgarde og har et stort kildenetværk i miljøet, fortæller, at det kræver stor planlægning og omfattende politisk godkendelse, når en kongelig vil ud og have et civilt arbejde. Han kan nemlig ikke uden videre få sin apanage med til udlandet.

Det blev tydeliggjort, da det i 2020 første gang blev meldt ud, at den danske prins flyttede til Paris for at blive forsvarsattaché ved den danske ambassade. Her måtte Folketinget skrive og godkende en lovtekst, der lyder, at han kan tage sine årpenge med til Frankrig, 'mens han bestrider stillingen som forsvarsattaché på ambassaden i Paris.'

At teksten specifikt nævner Paris betyder altså, at han ikke umiddelbart kan fortsætte med at få apanage, hvis han skifter den franske hovedstad ud med Washington.

Dermed skal Folketinget igen på banen. Og den proces er altså ikke gået i gang endnu, fordi man er blevet taget på sengen, erfarer Peter Ernstved Rasmussen.

Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på forsvarsmediet Olfi. Foto: Henning Bagger Vis mere Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på forsvarsmediet Olfi. Foto: Henning Bagger

»Og det der gør det ekstra delikat er, at der ikke (pga. det netop afsluttede folketingsvalg, red.) er en regering, et forsvarsudvalg eller nogen forsvarsordfører, man kan gå til og vende tankerne. Og det mest overraskende er, at han selv melder det ud, inden det hele er faldet på plads.«

Når det så er sagt, så tror Peter Ernstved Rasmussen, at det bliver både nemmere og hurtigere at forhandle om apanagen denne gang, da prins Joachim nu har vist sit værd efter tre år på den danske ambassade i Paris.

Mens der i 2020 blev spekuleret i, om prins Joachim havde brugt sin titel til at få fingrene i et job, som en anden ville være langt mere kompetent til, så har prinsen vist sig at være 'sublimt egnet og dygtig til lige præcis jobbet som forsvarsattaché', vurderer Olfi-redaktøren.

Hør meget mere i ugens afsnit af 'Kongehuset bag kulissen':