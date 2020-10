Selvom coronavirus er den virus der fylder mest hos de flestes lige nu, og med god grund, så er det også snart sæson for en ganske almindelig forkølelse. Læs her, hvordan du kan spotte en forkølelse.

Forkølelser har det med at komme snigende og være langsomme i optrækket. Som regel starter det med lidt øm hals, der ikke nødvendigvis gør så meget væsen af sig. Derfra kommer andre symptomer som løbenæse, nyseanfald og en mild feber på række efter hinanden.

Symptomer som ondt i halsen og feber kan minde om dem, som mange nu vil forbinde med coronavirus. Men der kan stadigvæk være tale om en helt almindelig forkølelse.

Har du symptomer og er i tvivl, så bliv testet for coronavirus først – se her, hvor du kan du købe billig håndsprit og mundbind online.

Har du udelukket coronavirus, ja så står du nok med en gammel klassiker, nemlig forkølelse. Heldigvis er vi efterhånden så hjemmevante med afstand, håndsprit og nys i ærmet, som også er nogle af de råd der kan hjælpe dig med at undgå en forkølelse i første omgang og ikke mindst smitte dine omgivelser.

Se her, hvad de fem stadier af din forkølelse kan give dig at slås med, mens den står på. Ganske vist er forløbet ikke ens for alle, men mange kan se frem til 1-2 uger med følgende symptomer:

Forkølelse begynder som regel med ondt i halsen eventuelt synkesmerter.

Siden tilkommer nyseanfald. I begyndelsen kan der være lette gener med utilpashed og let feber.

Næsen begynder at løbe, først med et vandigt sekret, der efterhånden bliver mere gulligt og tyktflydende.

Man får svært ved at trække vejret gennem næsen, fordi næseslimhinden hæver.

Der kan komme trykken for ørerne, hovedpine og hoste.

FAKTABOKS: Hvad kan du selv gøre, hvis du er ramt af forkølelse?

Drik rigeligt med væske.

Hvil dig i det omfang, du føler behov for det

En stor pude under hovedet mindsker tætheden i næsen

Undgå at blive afkølet, og undgå så vidt muligt fysisk og psykisk stress

Når du først er ramt af forkølelse, kan disse 7 produkter hjælpe dig, til at lindre symptomerne:

Apotekets næsespray

Pris: 48 kr.

Egenskaber

Egenskaber

Apotekets Næsespray er en saltvandsopløsning til tilstoppet næse og tørre næseslimhinder forårsaget af forkølelse, allergi, tørt indeklima m.m.

Saltkoncentrationen svarer til den der naturligt forekommer i kroppens væsker.

Badeanstalten Mentholsalve (15 ml)

Pris: 59,00 kr

Egenskaber

Pris: 59,00 kr

Egenskaber

Egenskaber

En multifunktionel salve fremstillet af ren nærende sheasmør og æterisk menthol og pebermynte. Salven giver frisk luft i næsen når du er forkølet, bare smør en lille smule under næsen. Mentholsalven er velegnet til blødgørende pleje af sprukne læber og tør hud. Menthol påvirker hudens nervereceptorer og føles derfor kølende.

Strepsil med honning og citron Vis mere Strepsil med honning og citron Strepsil med honning og citron

36 sugetabletter

Pris: 87,50 kr.

Sugetabletter med bakteriedræbende effekt og virker smertelindrende til øm og irriteret hals til voksne og børn over 6 år.

Derma håndsprit gel

Derma håndsprit gel Vis mere Derma håndsprit gel Derma håndsprit gel

Pris: 29,00 kr. (Spar 17%)

Egenskaber

Egenskaber

Derma Hand er en smart håndsprit gel, som sikrer rene og bakteriefri hænder. Derma Hand er baseret på 70% alkohol, som hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og virker desinficerende på huden.

Produktet er desuden tilsat en smule glycerin, som har en plejende effekt.

Derma Hand Håndsprit gel er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark, så du kan trygt bruge den dagligt.

Mucomyst Brusetabletter 200 mg (25 stk)

Pris: 56,15 kr

Egenskaber

Pris: 56,15 kr

Egenskaber

Egenskaber

Slimløsnende hostemiddel, som bruges ved hoste med sejt slim til voksne og børn over 5 år. Bør ikke gives til børn under 5 år uden lægens anvisning



Echinacea Spray (30 ml)

Pris: 114,95 kr

Egenskaber

Egenskaber

Renser slimhinderne i mund og svælg idet du placere sprayen direkte derned.

Virker forfriskende i mund og svælg, især mod forkølelser

Indeholder kun naturlige udtræk af friske planter

Indeholder ingen drivgasser



Sinuforce Næse Spray (20 ml)

Pris: 56,00 kr. (Spar 11%)

Egenskaber



Egenskaber

Næsesprayen er et effektiv middel til en tilstoppet eller løbende næse.

Der er kun anvendt naturlige ingredienser der er skånsomme

Du kan anvende sprayen i op til 30 dage da den ikke skaber afhængighed.

