Der bliver ingen Formel 1 i Aserbajdsjan, Singapore og Japan i år, meddeler arrangøren.

Formel 1-sæson bliver forkortet med yderligere tre løb.

Arrangøren meddeler fredag på sin hjemmeside, at grandprixerne i Aserbajdsjan, Singapore og Japan officielt er aflyst i denne sæson på grund af coronapandemien.

'Som et resultat af de løbende udfordringer, som covid-19 giver, har vi og vores samarbejdspartnere i Aserbajdsjan, Singapore og Japan besluttet at aflyse løbene i denne sæson,' skriver arrangøren.

'Beslutningen er truffet på grund af forskellige udfordringer, som vores samarbejdspartnere står over for i de respektive lande.'

Det er balndt andet på denne gade i Baku, Aserbajdsjan, at Formel 1-køres. Foto: AZIZ KARIMOV Vis mere Det er balndt andet på denne gade i Baku, Aserbajdsjan, at Formel 1-køres. Foto: AZIZ KARIMOV

Tidligere på måneden bekræftede Formel 1 datoerne for de første otte løb i sæsonen. Den tager sin begyndelse i Østrig 5. juli.

Og sæsonen ser indtil videre sådan ud:

Østrig, 5. juli. Østrig, 12. juli. Ungarn, 19. juli England, 2. august. England, 9. august. Spanien, 16. august. Belgien, 30. august. Italien, 6. september.

Trods de tre aflysninger fredag regner man stadig med, at sæsonen vil ende med at have 15-18 grandprixer.

/ritzau/