»Der er så sindssygt mange andre motorsportsdiscipliner, jeg gerne ville prøve. Hver eneste gang, jeg tænder tv'et og der er race, tænker jeg: 'Dét der gad jeg virkeligt godt.'«

Det er Kevin Magnussen, der taler. Danskeren vil gerne forsøge sig i andre klasser, men foreløbig fokuserer han på Formel 1. Imens udlever hans 2015 McLaren-teamkammerat Fernando Alonso drømmen om at prøve andre discipliner.

Alonsos Formel 1-karriere resulterede aldrig i de VM-titler, talentet lagde op til.

Spanieren vandt ganske vist VM i 2005 og 20006, men siden sendte en række tvivlsomme team-valg ham ud i frustrerende og ulige kampe med Sebastian Vettel og Lewis Hamilton.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Da han sidste år indså, at han aldrig ville komme i nærheden af Michael Schumachers syv VM-titler, sadlede Alonso om.

Nu vil han huskes som den bedste allround-racerkører nogensinde.

I første omgang jagter Alonso motorsportens uofficielle ’hattrick’ – sejre i Monacos Formel 1 Grand Prix, 24-timers sportsvognsløbet i Le Mans og det amerikanske oval-race Indy 500 i Indianapolis.

Kun én kører har indtil nu scoret det eftertragtede hattrick: Den engelske Formel 1-verdensmester fra 1962 og 1968, Graham Hill, der vandt Monacos Grand Prix fem gange i 1960'erne, vandt Indy 500 i 1966 og vandt Le Mans i 1972.

Englænderen Graham Hill er indtil nu den eneste, der har scoret 'motorsportens hattrick' - sejre i Monacos Grand Prix, Le Mans og Indy 500. Foto: Grand Prix Photo

Alonso vandt Monacos Grand Prix i 2006 og året efter. Da han i 2018 fik chancen for at køre for Toyota i Le Mans, vandt han 24-timersløbet i første hug, og i år gentog han sejren.

I 2017 forsøgte Alonso sig for første gang i Indy 500 og var med helt fremme, indtil han udgik med motorproblemer. I år var han tilbage i Indianapolis, men efter en række fejl fra hans team kvalificerede han sig ikke til start.

Alonso ventes at stille op i Indy 500 igen i 2020, men samtidigt udvider han sit racer-repertoire yderligere.

Han varmer i disse uger op til at debutere i det berømte og berygtede Dakar Rally, der starter 5. januar i Saudi-Arabien.

Fernando Alonso forbereder sig i disse uger på at stille op i Dakar Rallyet 2020 for Toyota. Foto: Toyota

Indtil midt i 1970'erne deltog Formel 1-stjernerne ofte i andre løb. VM-kalenderen bestod dengang af 10-12 løb, og kører-lønningerne var slet ikke på nutidens niveau.

Det var derfor kun naturligt, at datidens Formel 1-stjerner eksempelvis også kørte sportsvogne, og verdensmestrene Mike Hawthorn, Phil Hill, Graham Hill og Jochen Rindt vandt alle 24-timersløbet i Le Mans.

Indy 500 var på grund af de enorme pengepræmier interessant for de europæiske Formel 1-kørere i 1960'erne. I 1965 vandt skotten Jim Clark både Formel 1-VM og Indy 500, og året efter vandt Graham Hill det amerikanske oval-race.

Formel 1-verdensmestre som Giuseppe Farina, Jochen Rindt og Jackie Stewart forsøgte sig også i Indianapolis.

...Formel 1 er det største, og med alle de løb, vi kører, er det svært at finde tid til andet, så i første omgang er det 24-timersløbet i Daytona i januar, der er en mulighed... Kevin Magnussen

Mens Le Mans og Indy 500 trods alt finder sted på asfalterede racerbaner, er rally end hel anden disciplin. Det er derfor ikke overraskende, at meget få Formel 1-kørere har forsøgt sig i rally. Den mest succesrige er den engelske allrounder Vic Elford, der i 1967 vandt både en klassesejr i Le Mans og rally-EM.

Elford startede så 1968 sæsonen med at vinde det legendariske Monte Carlo Rally, og ugen efter vandt han det amerikanske 24-timersløb i Daytona.

I begyndelsen af sommeren debuterede han i Formel 1 med en fjerdeplads i det franske grandprix.

Belgiens Jacky Ickx vandt otte Formel 1-grandprixer fra 1968-72, han vandt Le Mans seks gange fra 1969-82, og mod slutningen af sin karriere begyndte Jacky Ickx at køre rally. Året efter hans sidste Le Mans-sejr vandt han Dakar-rallyet i en Mercedes.

Kevin Magnussen var begejstre, da han sidste år prøved den ærke-amerikanske form for motorsport, Sprintcars. Foto: Haas

Kevin Magnussen har længe drømt om at køre langdistanceløb sammen med sin far, Jan Magnussen.

Han arbejder videre med planerne, og sidste år prøvede han en sprintcar, der med ovalrace på grusbaner er den mest ærkeamerikanske form for motorsport, der findes.

Haas-teamet, som Kevin Magnussen kører for i Formel 1, har også et Nascar-hold, hvor danskerens ventes at få et prøvetur i løbet af efteråret.

»Formel 1 er det største, og med alle de løb, vi kører, er det svært at finde tid til andet. Indy 500 er som regel samme weekend som Monacos Grand Prix, og næste år falder Le Mans sammen med Canadas Grand Prix. Så det er i første omgang 24-timersløbet i Daytona i januar, der er en mulighed,« siger han til B.T.