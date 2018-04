Kevin Magnussen kæmpede, men måtte nøjes med et enkelt VM-point i Kina, hvor han og Haas så ud til at fejle ved ikke at pitte under en periode med safety car.

Men først til vinderen. Det blev meget overraskende Red Bulls Daniel Ricciardo, som i løbets sidste halvdel kom som skudt ud af en kanon og overhalede alle favoritterne.

En kæmpe triumf for Red Bull, der har været ramt af mange uheldige fejl og tekniske problemer i sæsonens første to løb. Men denne gang lykkedes alt for holdet og Ricciardo, der satte flere fantastiske overhalinger ind.

Kevin Magnussen havde en overgang fat i en flot 7. plads. Men så kom der en periode med safety car, hvor konkurrenterne viste sig mere snu end Haas-teamet og skiftede dæk.

Danskeren blev derimod ude på banen for at køre hjem på sine brugte mediumdæk. Den beslutning viste sig at være afgørende, fordi danskeren ikke kunne følge med de andre biler, da starten gik igen.

Derfor måtte Kevin Magnussen kæmpe sig hjem på en 10. plads og med et enkelt VM-point til samlingen. Ikke et dårligt udbytte, men det kunne være blevet til mere.

Kevin Magnussen måtte undervejs duellere med Renault-racerne, McLarens Fernando Alonso og til sidst Force India. Skæbnen ville dog, at danskeren desværre kun vandt den sidste af de mange opgør på racerbanen i Shanghai.

Værre gik det for Kevin Magnussens kollega Romain Grosjean, der også undlod at pitte ved safety car, og han faldt helt tilbage som nummer 18.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean havde på ny et verbalt sammenstød, da danskeren hentede Grosjean efter løbets første pitstop. Her var Magnussen klart hurtigere end franskmanden, som over radioen fik besked på at flytte sig.

Det gjorde han så, men det var under store protester i den interne radio med pitten.

Mens Daniel Ricciardo tog sejren i Kina, måtte Valtteri Bottas og Mercedes tage til takke med andenpladsen, hvor Ferraris Kimi Raikkönen blev nummer tre.

