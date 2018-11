Williams har angiveligt valgt at give teamets ledige sæde til polske Robert Kubica.

Det er normalt velinformerede Autosport, der bringer nyheden om Robert Kubicas nye aftale med det legendariske Formel 1-hold.

Polakken, hvis racerkarriere lå i ruiner grundet en rally-ulykke for otte år siden, gør dermed et spektakulært comeback i Formel 1.

Ifølge Autosport ventes Williams at offentliggøre aftalen med Robert Kubica i Abu Dhabi i den kommende weekend, hvor årets sidste grandprix køres.

Robert Kubica bliver angiveligt ny kører hos Williams.

Sker det, bliver den 33-årige polak teamkammerat til den unge brite George Russel, som har skrevet en længere kontrakt med Williams.

Robert Kubicas navn blev igen varmt i Formel 1, da han for et par år siden pludselig begyndte at vise sig i pitten med nyheden om, at hans ellers invaliderede arm var blevet så stærk, at han kunne køre en Formel 1-racer.

Herefter fulgte testkørsler hos først Renault, og i denne sæson har Robert Kubica været fast reserve hos Williams og kørt flere omgange i den hvide racer.

Hvis nyheden ellers holder stik, betyder det, at franske Esteban Ocon nu må acceptere, at han ikke kører med i Formel 1 2019.

Formel 1-feltet i 2019 Følgende sæder er officielt besat for 2019-sæsonen: Haas: Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ferrari: Sebastian Vettel og Charles Leclerc.

Sebastian Vettel og Charles Leclerc. Red Bull: Max Verstappen og Pierre Gasly.

Max Verstappen og Pierre Gasly. Renault: Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo.

Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo. McLaren: Carlos Sainz og Lando Norris.

Carlos Sainz og Lando Norris. Sauber: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi.

Racing Point Force India: Sergio Perez og ?.

Toro Rosso: Daniil Kvyat og ?.

Williams: Geroge Russell og ?.

Esteban Ocon ser nemlig ikke ud til at fortsætte hos Force India, hvor Lance Stroll med al sandsynlighed bliver Sergio Perez' nye kollega, da hans far i denne sæson købte holdet og nu er medejer.

Manøvren hos Williams og Force India efterlader kun et enkelt sæde åbent i feltet.

Det er hos Toro Rosso, som mangler at finde en teamkammerat til Daniil Kvyat.

Her ligner den 22-årige thai Alexander Albon favorit til at få debut i Formel 1. Albon, der også er halv englænder, indtager pt. nummer to i Formel 2-mesterskabet efter George Russel.