Kevin Magnussen gjorde god reklame for sig selv, da han lørdag eftermiddag satte femtebedste tid ved kvalifikationen til Formel 1-grandprixet i østrigske Spielberg.

På grund af en placeringsstraf for en skiftet gearkasse bliver danskeren dog rykket tilbage på en startposition som nummer ti.

Det ændrer dog ikke på opfattelsen af, at Kevin Magnussen var brandvarm i sin Haas-racer på Red Bull Ring.

Faktisk var begejstringen efter kvalifikationen så stor i kommentatorboksen hos TV3+-duoen Jens Hansen og John Nielsen, at de begyndte at drømme om at se Magnussen hos netop Red Bull, der er et af de største teams i Formel 1.

Jens Hansen åbner for diskussionen:

»Jeg må sige, at den her præstation fra Kevin Magnussen på sådan en dag, der egentlig bare var noget bøvl for ham, hvor han ikke fik en perfekt tredje træning; jeg synes, det vidner om klasse.«

»Vi ved, at Gasly (Pierre Gasly, Red Bull-kører, red.), han er under pres, John. Og jeg ved, det er et langskud…«

»Skal vi have Magnussen derover nu,« afbryder John Nielsen.

»Jeg tror, det er et langskud, men jeg vil bare sige, at Red Bull har i mine øjne aldrig stået svagere med talenter – eller i hvert fald i de ti år jeg har været med omkring Formel 1. De har aldrig stået svagere, så kommer der nogensinde en dag, hvor de skal hente en udefra, så er det nu,« siger Jens Hansen.

»Jamen det er fuldstændig rigtigt. Der kan ligge en lille fordel i det for Kevin, hvis det er, at man kigger den vej,« lyder replikken fra John Nielsen.

Netop Pierre Gasly blev en skuffende nummer ni i kvalifikationen, men han starter søndagens grandprix fra ottendepositionen på grund af Kevin Magnussens straf.

Ferraris Charles Leclerc var hurtigst af alle på Red Bull Ring og sikrede sig dermed pole position.