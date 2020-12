Søndag kører Kevin Magnussen sit sidste Formel 1-ræs.

Det sker på Yas Marina-banen i Abu Dhabi – præcis samme sted det hele startede for otte år siden.

B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard har været med på hele rejsen.

Her er hans bud på hvornår, Kevin Magnussen var gladest i Formel 1.

Kevin Magnussen fortæller B.T.´s Peter Nygaard om sin fantastiske omgang ved Young Driver Testen 2012 i Abu Dhabi. Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard Vis mere Kevin Magnussen fortæller B.T.´s Peter Nygaard om sin fantastiske omgang ved Young Driver Testen 2012 i Abu Dhabi. Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard

8. NOVEMBER 2012 - YAS MARINA, ABU DHABI

Kevin Magnussen får sine første omgange i en moderne Formel 1-bil, da McLaren indsætter ham i 2012-sæsonens Young Driver Test i Abu Dhabi. Testen finder sted et par dage efter Abu Dhabis Grand Prix, hvor McLaren stillede op med Jenson Button og Lewis Hamilton. Magnussen kører ud af pitten, og efter få minutter er sensationen en realitet:

»På hans tredje flyvende omgang satte Kevin en tid, der havde givet ham en sjetteplads på startgridden til Abu Dhabis Grand Prix,« fortæller McLaren-chef Martin Whitmarsh efter testen.

Hans tid er på niveau med 2009-verdensmesteren Buttons fra et par dage tidligere og kun et halvt sekund efter Hamiltons.

»Jeg kan huske, at jeg tænkte: ’Den fyr er noget helt særligt',« siger Whitmarsh.



»Nu ved jeg, at jeg kan være med på det allerhøjeste plan – Formel 1 er det ultimative,« sagde Kevin Magnussen om Young Driver-testen, hvor han slutter som hurtigste kører.

Kevin Magnussen kom på podiet i sit allerførste grandprix i Australien i 2014. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen kom på podiet i sit allerførste grandprix i Australien i 2014. Foto: Grand Prix Photo

16. MARTS 2014 – ALBERT PARK, MELBOURNE

Kevin Magnussen debuterer officielt i Formel 1 ved Australiens Grand Prix 2014. Han har i sin McLaren-Mercedes været blandt de hurtigste i vintertesterne, og i kvalifikationen, hvor teamkammerat Button bliver nummer 11, besætter Magnussen fjerdepladsen.

Magnussen kører et udramatisk løb. Han overhaler tidligt Hamilton og kommer i mål på tredjepladsen efter Nico Rosberg (Mercedes) og Daniel Ricardo (Red Bull). Da australieren efterfølgende bliver diskvalificeret, slutter danskeren officielt sit første Formel 1-løb på andenpladsen. Da han om aftenen sidder i McLarens kontor ved siden af sin pokal, siger han:

»Det har været en vild dag. Jeg har kørt mit første grandprix, jeg har lavet en rigtig Formel 1-start, jeg har gennemført pitstops for første gang, jeg har overhalet Lewis Hamilton. Og jeg har været på podiet… Nu skal jeg finde et sted, hvor jeg kan få en stor bøf!«

Massevis af danske fans tiljublede Kevin Magnussen efter hans kamp med en række verdensmestre i Belgiens Grand Prix 2014. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Massevis af danske fans tiljublede Kevin Magnussen efter hans kamp med en række verdensmestre i Belgiens Grand Prix 2014. Foto: Grand Prix Photo

24. AUGUST 2014 – SPA-FRANCORCHAMPS, BELGIEN

Det viser sig hurtigt, at andenpladsen i Australien ikke var udtryk for McLarens sande 2014-styrke. Da de øvrige topteams får udviklet deres biler, ryger Magnussen og Button ned gennem feltet.

Men Magnussen giver aldrig op, og han kæmper heroisk for hver eneste placering. I Belgiens Grand Prix på Spa-Francorchamps, der måske er den sværeste i Formel 1-kalenderen, ligger den danske rookie længe i kamp med de tidligere verdensmestre Button, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel og Fernando Alonso. Han forsvarer sin femteplads med næb og klør og presser på et tidspunkt Alonso ud på græsset med tæt på 300 km/t. Manøvren indbringer ham en tidsstraf, så femtepladsen i mål bliver forvandlet til en officielt 12.-plads.

»Det var nogle hårde fyre at slås med, men jeg fik vist, at jeg selv er en af de hårde fyre, « sagde Kevin Magnussen efter løbet.

Renault koncernchef Carlos Ghosn præsenterer Formel 1-teamet for 2016 med Jolyon Palmer (t.v.), reservekører Esteban Ocon (i midten) og Kevin Magnussen (t.h.) Foto: Grand Prix Photo Vis mere Renault koncernchef Carlos Ghosn præsenterer Formel 1-teamet for 2016 med Jolyon Palmer (t.v.), reservekører Esteban Ocon (i midten) og Kevin Magnussen (t.h.) Foto: Grand Prix Photo

2. MARTS 2016 - PARIS, FRANKRIG

Trods den flotte debutsæson sender McLaren Magnussen ud på reservebænken i 2015. Teamets nye partner Honda insisterer på erfarne kørere til at udvikle de nye motorer, og Magnussen degraderes til reserve for Button og teamets nye mand Fernando Alonso. Da man beslutter at fortsætte med Button og Alonso i 2016, ser det ud til, at Magnussens Formel 1-karriere er slut.

Så sker miraklet. Pastor Maldonado, der med opbakning fra sit hjemland Venezuelas nationale olieskab PDVSA har ’købt’ det ene Renault-sæde, får økonomiske problemer – det er en truende statsbankerot i Venezuela, der redder Magnussens Formel 1-karriere. Magnussen er det oplagte alternativ, og danskeren præsenteres 2. marts i Paris som den nye Renault-kører.

»Det er en fantastisk følelse! Det er jo ikke kun en plads i Formel 1, jeg har fået – det er en plads i et topteam. Jeg er sikker på, at Renault i fremtiden vil være med i kampen om VM. Det er fantastisk, at jeg nu er en del af det setup.«

Den kommende fru Magnussen, Louise, og personlige assistent Jesper Carlsen jubler da Kevin Magnussen kommer i mål i Frankrigs Grand Prix 2018. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Den kommende fru Magnussen, Louise, og personlige assistent Jesper Carlsen jubler da Kevin Magnussen kommer i mål i Frankrigs Grand Prix 2018. Foto: Grand Prix Photo

24. JUNI 2018 – LE CASTELLET, FRANKRIG

2016 bliver et mellemår for både Renault-teamet og Kevin Magnussen, der i 2017 skifter til Haas. Her arbejder han sig i løbet af sæsonen tættere på teamets etablerede kører Romain Grosjean, og i 2018 er han hurtigere end franskmanden.

Årets måske mest overbevisende præstation kommer i Frankrig, hvor Magnussen kvalificerer sig på niendepladsen og kommer i mål som nummer fem – kun slået af de tre topteams og langt foran de øvrige midterhold.

»Lige nu er jeg bare super glad,« er Kevin Magnussens kommentar efter løbet.

Kevin Magnussen og hans personlige race engineer Gary Gannon jubler efter den sensationelle femteplads under kvalifikationen til Østrigs Grand Prix 2019. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen og hans personlige race engineer Gary Gannon jubler efter den sensationelle femteplads under kvalifikationen til Østrigs Grand Prix 2019. Foto: Grand Prix Photo

29. JUNI 2019 – SPIELBERG, ØSTRIG

2019 bliver en frustrerende sæson, for Haas' VF19-model er totalt uforudsigelig. Under kvalifikationen til Østrigs Grand Prix fungerer den for en gangs skyld optimalt, og Magnussen leverer sin måske bedste Formel 1-omgang nogensinde, da han kvalificerer sig på femtepladsen.

Hans jubelbrøl, da han over pit-radioen får bekræftet femtepladsen, varer næsten en halv omgang. På grund af et gearkasse-skift rykkes han søndag tilbage til 10. startposition, og herfra går det kun baglæns til en 19.- og næstsidste plads i mål.

»Jeg kan bare ikke forstå, at en bil, der er femtehurtigst under kvalifikationen, er så dårlig i løbet,« var Magnussens konklusion på en weekend, der understregede uforudsigeligheden i VF19.

Kevin Magnussens teamkammerat Romain Grosjean slap mirakuløst fra en dramatisk crash i Bahrains Grand Prix 2020. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussens teamkammerat Romain Grosjean slap mirakuløst fra en dramatisk crash i Bahrains Grand Prix 2020. Foto: Grand Prix Photo

29. NOVEMBER 2020 – SAKHIR, BAHRAIN

Det er ikke resultatet – en 17.- og sidsteplads blandt de biler, der kom i mål – der gør Bahrains Grand Prix til et af de mest mindeværdige i Kevin Magnussens Formel 1-karriere. Det er det faktum, at han teamkammerat og ven Romain Grosjean slipper omtrent uskadt fra den værste Formel 1-ulykke i mange år.

Franskmanden tordner kort efter starten ind i autoværnet med 221 km/t, bilen eksploderer i et flammehav, og overlevelsescellen med Grosjean bliver presset ind imellem to lag autoværn.

»Vi andre kommer tilbage i pitten og kan se gentagelser af ulykken på de store tv-skærme – det er uhyggeligt at opleve. Den tid, vi holder i pitten og venter, er svær. Det føles bare ikke rigtigt at skulle sætte sig ned i bilen igen og køre race. Man er vågnet op fra en drømmeverden, hvor man har troet, at der ikke kunne ske noget slemt. Så ser man sådan en ulykke, og pludselig bliver alting igen meget virkeligt. Jeg er bare så glad for, at Romain slap fra det,« siger Kevin Magnussen.