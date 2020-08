Efter en lovende fredag, hvor både Kevin Magnussen og Romain Grosjean var i top-10 i den indledende træning til Spaniens Grand Prix, faldt Haas F1 Team lørdag tilbage til deres sædvanlige 2020-position bagerst i feltet.

Magnussen kvalificerede sig på 16.-pladsen; 1/10 sekund hurtigere end Grosjean. Dermed står det klart, at danskerens bil efter den katastrofale weekend i Silverstone i sidste uge igen er konkurrencedygtig.

»Bilen kørte godt, og det har den egentlig gjort hele weekenden. Jeg har bare ikke fået det hele sat sammen, men jeg føler, det hele gik op i en højere enhed i kvalifikationen. Jeg fik bare ikke så meget ud af det…«.

Det var et større trafikkaos i Circuit de Barcelona-Catalunyas sidste sving, der kostede Magnussen chancen for at komme videre til Q2 (for de 15 hurtigste).

»Jeg måtte stoppe helt op i sidste sving, inden jeg skulle starte min omgang – alle dem foran mig kørte meget langsomt. Og så blev jeg ovenikøbet overhalet af en række kørere, der ikke fulgte den her gentleman-aftale mellem kørerne.«

»Jeg skulle egentlig have startet min omgang efter Romain, men jeg blev overhalet af flere kørere, og det var noget hø. Det fik indflydelse på det første sving, hvor jeg måtte bremse lidt tidligere, fordi dækkene var blevet kolde. Jeg måtte bruge de første tre sving til at få varme i dækkene. Først fra sving 4 kunne jeg begynde at presse bilen. Det var ærgerligt, for jeg manglede jo ikke ret meget i at komme videre til Q2. Hvis dækkene ikke var blevet kolde, er jeg sikker på, jeg kunne være kommet med i Q2.«

Den gentleman-aftale, Magnussen omtaler, går ud på, at kørerne beholder deres plads i køen, inden de starter sin kvalifikationsomgang.

»Den aftale er jo tydeligvis bare til at lukke op og … gøre noget i. Den regel er der i hvert fald ingen grund til at overholde fremover. Det er jeg nu helt med på,« sagde Magnussen efter kvalifikationen.

Det var femte gang i seks 2020-løb, Magnussen blev slået ud i Q1. Kun i Steiermarks Grand Prix reddede han sig med en 15.-plads med i Q2. Til gengæld var det fjerde gang, Magnussen slog Grosjean i Haas-teamets interne kvalifikationsduel, hvor danskeren nu fører 4-2.

Nu venter en lang, varm søndag, hvor Magnussen satser på at levere endnu en af sine stærke starter.

»Der skal en god start til, når man starter fra 16.-pladsen, slår han fast.«

Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas holder i første række, når Spaniens Grand Prix starter søndag klokken 15.10.