Det gik ikke helt efter planen, da Red Bull forleden viste 2018-raceren frem. Og for første gang slap den løs på den legendariske Silverstone-racerbane.

For mandagens fremvisning af teamets nye Formel 1-bil sluttede før tid.

På et særdeles regnvådt underlag kørte Daniel Ricciardo bilen med navnet RB14 ind i barrieren. Med lav fart godt nok.

Men ifølge Autosport.com var kollisionen kraftig nok til at kunne have beskadiget frontvinge, hjulophæng og/eller forende.

Ikke nogen optimal situation med kun en uge til sæsonens første officielle testkørsel, der begynder på mandag. Så tidligt på sæsonen har Formel 1-holdene nemlig ikke reservedele i overvældende antal.

Tirsdag har Red Bull dog fastslået, at den kommende testkørsel ikke er i fare.

Formel 1-holdene har lov til at køre maksimalt 100 km i forbindelse med lanceringen af de nye racer, så der blandt andet kan optages film med dem.

Så meget nåede Red Bull ikke at køre på grund af uheldet, men en film blev det da til. Se her:

Nothing like that new car feeling #RB14 pic.twitter.com/N6pm8RQzjR — Red Bull Racing (@redbullracing) 20. februar 2018

Daniel Ricciardo var alligevel tilfreds med oplevelsen.

»Det er svært at sige ud fra kun et par omgange, men den umiddelbare følelse af bilen er god. Jeg kan allerede mærke, at bagenden føles rolig – selv under disse dårlige forhold,« sagde Daniel Ricciardo med henvisning til det våde vejr:

»Det er virkelig opmuntrende tegn på dette tidlige tidspunkt.«

Flere hold har allerede givet et smugkig på deres nye 2018-racere. Her kan du se, hvordan Kevin Magnussens racer kommer til at se ud.

Formel 1-feltet 2018 Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas

Lewis Hamilton og Valtteri Bottas Ferrari: Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen

Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen Red Bull: Daniel Ricciardo og Max Verstappen

Daniel Ricciardo og Max Verstappen Force India: Sergio Perez og Esteban Ocon

Sergio Perez og Esteban Ocon Williams: Lance Stroll og Sergey Sirotkin

Lance Stroll og Sergey Sirotkin Renault: Nico Hülkenberg og Carlos Sainz

Nico Hülkenberg og Carlos Sainz Toro Rosso: Pierre Gasly og Brendon Hartley

Pierre Gasly og Brendon Hartley Haas: Romain Grosjean og Kevin Magnussen

Romain Grosjean og Kevin Magnussen McLaren: Fernando Alonso og Stoffel Vandoorne

Fernando Alonso og Stoffel Vandoorne Sauber: Marcus Ericsson og Charles Leclerc