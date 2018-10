Magnussens 10 timer i privatfly.

Tre dage, 750 tons, 8000 kilometer. Og næsten ti timer i et lille privatfly.

Det er bare nogle af de hårde tal bag den logistiske udfordring, der på mindre end en uge har transporteret det store Formel 1-cirkus fra sidste weekends russiske grand prix i Sochi til Suzuka-banen, hvor Japans Grand Prix køres i weekenden.

Kevin Magnussen valgte den lette (og kostbare) løsning.

Kevin Magnussen fik kage på sin fødselsdag, hvor køkkenet hos Haas var kreative. (Grand Prix Photo) Vis mere Kevin Magnussen fik kage på sin fødselsdag, hvor køkkenet hos Haas var kreative. (Grand Prix Photo)

Sammen med flere andre kørere chartrede han en lille privat-jet, der allerede mandag fløj fra Sochi til Tokyo.

»Det var en lang tur på næsten 10 timer med 12 personer i et lille fly. Der var ikke meget plads, nogle af os sov på gulvet,« fortæller Magnussen med et smil til B.T.

Resten af det store Formel 1-cirkus kunne vælge mellem at komme til Suzuka på en to- eller tre-stops strategi i rutefly eller en plads i det store charterfly, Formel 1-organisationen FOM tilbød.

Her kom man direkte fra Sochi til Japan for den nette sum af cirka 13.000 kroner for en enkeltbillet.

Der er masser af grej, der skal pakkes og fragtes. (Grand Prix Photo) Vis mere Der er masser af grej, der skal pakkes og fragtes. (Grand Prix Photo)

Allerede mens Kevin Magnussen og co. kæmpede om VM-point på Sochi Autodrom, begyndte Haas og de øvrige ni teams at pakke deres udstyr ned.

I den nærliggende Sochi Airport ventede seks Boing 747 cargo-fly, der alle skulle lastes med udstyr, værktøj, et komplet tv-center, tidstagningsudstyr og de 20 Formel 1-biler.

Også her var det Formel 1-organsationen FOM, der chartrede flyene og var ansvarlige for transporten.

Hvert fly kunne rumme cirka 130 tons, og da de lettede til den mere end 8000 kilometer lange rejse til Chubu Centrair Airport (cirka 90 km fra Suzuka-banen), rummede de tilsammen med end 750 tons.

Haas-raceren kom trods en lang rejse på banen i Japan. (REUTERS/Toru Hanai) Foto: TORU HANAI Vis mere Haas-raceren kom trods en lang rejse på banen i Japan. (REUTERS/Toru Hanai) Foto: TORU HANAI

De store jumbo-jets startede efterhånden, som de blev fyldt op, og det sidste skulle efter planen være i luften cirka otte timer efter det russiske grandprix sluttede.

De 20 Formel 1-biler var med et af de sidste fly, for de skulle først igennem den tekniske kontrol, der checkede, om de opfyldte reglementet i det russiske grandprix.

Da de efter kontrollen kom tilbage til de 10 teams, fik de et komplet ’service’, så de i princippet var køreklar til Japans Grand Prix, når de efter de 90 kilometers landtransport fra Chubu Centrair Airport ville ankomme til Suzuka-banen.

Udover de 750 tons luftfragt sender alle teams også mange tons udstyr til Japan med skib.

»Det er betydeligt billigere at sejle end af flyve fragten frem, så alt det udstyr, vi for eksempel bruger til opbygning af pit-garagerne, kommer med skib,« forklarer Red Bull-teamets danske mekaniker Ole Schack.

»Men det kan kun lade sig gøre, fordi vi fra starten af året har fået lavet fire-fem sæt pit-garager, der så cirkulerer rundt mellem løbene udenfor Europa. Sæt-1 sejles til sæsonpremieren i Australien i marts og så måske videre til Canadas Grand Prix i juni. Sæt-2 sendes til det andet løb i Bahrain og bruges måske så ikke igen før i finalen i Abu Dhabi. Og sæt-3 sendes til det tredje løb i Kina og bruges så måske igen i Japan.«

Når Japans Grand Prix er slut, rejser Kevin Magnussen med rutefly til Atlanta, USA. Her venter 10 dages road-trip med kæresten Louise; inklusiv en weekend på Road Atlanta-banen, hvor Jan Magnussen i næste weekend kan sikre sig GT-titlen i det amerikanske sportsvognsmesterskab.