Det unge Formel 1-håb Christian Lundgaard gjorde et markant indtryk på Formel 1-stjernerne, da han søndag debuterede i onlineudgaven af F1.

Her blev Formel 2-køreren nummer to - kun overgået af Ferraris Charles Leclerc.

Christian Lundgaard stillede til start for Renault, hvor han er en del af bilfabrikkens talentprogram og håber på en fast plads i en af holdets racere i løbet af de næste år.

Indtil da må Christian Lundgaard smage på Formel 1 via sin computer-simulator hjemme hos sin far, rallykøreren Henrik Lundgaard i Hedensted.

Og han sidder faktisk i simulatoren, da B.T. fanger ham onsdag aften.

»Jeg sidder i simulatoren nu og skal køre mod Norris.« siger Christian Lundgaard.

Skal du køre mod Norris - altså McLarens Lando Norris?

»Ja, vi har sådan en gruppechat, hvor vi hygger os og skriver. Hvis en anden er online, hører vi hinanden, om vi skal køre sammen,« forklarer Christian Lundgaard.

Det er altså nogle af de helt tunge talenter og Formel 1-stjerner, som Christan Lundgaard sidder og chatter med i de her dage.

De fleste satte han til vægs i simulatoren forleden.

Og står det til Christian Lundgaard, får han chancen igen.

»Der er det næste løb i Kina (online, red.), og jeg har haft lidt fat i Renault og spurgt, om jeg skal køre det eller ej. For så vil jeg gerne nå at øve mig lidt og køre nogle omgange,« siger han og fortsætter:

»De ved det ikke helt endnu. Det kommer lidt an på, hvem de vil have til at køre ud fra et marketings-synspunkt.«

Fordi det er i Kina, er det oplagt for Renault at vælge deres anden akademikører, kineseren Zhou.

Men det er ikke sikkert, han kan, vurderer Christian Lundgaard.

»Han er i Kina nu, og han har, så vidt jeg ved, ikke en simulator derovre.«

Løbet i Kina køres om små 14 dage og får måske igen en dansker i en af de computerstyrrede biler.

Hvis det sker håber Christian Lundgaard, at det bliver lige så hyggeligt, som da kørerne simulerede et Formel 1-i Melbourne, Australien.

»Det gik forholdsvis godt ja. Der var ikke noget pres, for det er bare et spil. Men jeg tror, vi alle havde en fest. Det var skide hyggeligt, og alle os, der kørte løbet, lå og kørte mod hinanden fra klokken et om eftermiddagen og frem til løbet klokken 21,« fortæller danskeren.