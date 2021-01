Kevin Magnussen er tæt på at blive præsenteret som ny kører hos bilgiganten Peugoet. Det samme er den unge dansker Mikkel Jensen, som dermed bliver den tidligere Formel 1-stjernes teamkammerat.

Det mener det sædvanligvis meget velinformerede franske ugeblad AutoHebdo. Her fortæller man, at den 28-årige Kevin Magnussen fra 2022 skal køre for Peugeots nye sportsvognsteam.

AutoHebdo sætter også navn på de fem øvrige Peugeot-kørere. Et af dem er ganske overraskende Kevin Magnussens landsmand Mikkel Jensen.

26-årige Mikkel Jensen forsøgte i 2015 og 2016 i EM-serien i Formel 3 at kæmpe sig frem mod Formel 1, men sadlede så om til sportsvognsracing.

Her har han udviklet sig til et af klassens mest lysende, unge talenter, og han debuterede forrige år i Le Mans med en femteplads i LMP2-klassen.

26-årige Mikkel Jensen bliver ifølge AutoHebdo teamkammerat med Kevin Magnussen i Peugeots kommende Le Mans-offensiv. Foto: Grand Prix Photo Vis mere 26-årige Mikkel Jensen bliver ifølge AutoHebdo teamkammerat med Kevin Magnussen i Peugeots kommende Le Mans-offensiv. Foto: Grand Prix Photo

Det franske magasins oplysninger stemmer overens med B.T.s, som også peger i retning at, at både Kevin Magnussen og Mikkel Jensen er så godt som på plads i de nye franske Hypercar-racere.

De seks sæder i det nye Peugeot-team, der debuterer i 2022, er blandt de allermest eftertragtede i international racing uden for Formel 1.

Som Peugeot-kørere vil Kevin Magnussen og Mikkel Jensen automatisk være blandt favoritterne i både Le Mans og i VM-serien for sportsvogne i de kommende år.

Mikkel Jensen og Kevin Magnussen skal ifølge AutoHebdo være teamkollegaer med de tidligere Formel 1-kørere Jean-Eric Vergne, Paul di Resta, Tom Kristensens forhenværende Audi-makker Loïc Duval og amerikaneren Gustavo Menezes.

Kevin Magnussen er så godt som på plads hos Peugoet i 2022. (Foto: WILLIAM WEST/Ritzau Scanpix) Foto: WILLIAM WEST Vis mere Kevin Magnussen er så godt som på plads hos Peugoet i 2022. (Foto: WILLIAM WEST/Ritzau Scanpix) Foto: WILLIAM WEST

B.T. har været i kontakt med Kevin Magnussen, men han vil ikke ikke kommentere AutoHebdos afsløring.

B.T. har også talt med danske Mikkel Jensen. Han bekræfter, at han er i kontakt med Peugoet, men vil ikke kommentere på, hvor tæt han er på en aftale med franskmændene.

»Jeg har været meget i kontakt med Peugoet, men jeg ved også, at de har talt med mange andre kørere. Jeg ved, at de startede med 30 kørere og har så barberet listen ned derfra. Jeg er med i spillet om et sæde, men jeg har ikke noget på plads endnu,« siger Mikkel Jensen og fortsætter:

»Le Mans blev kørt meget sent i 2020, hvor Peugoet samtidig begyndte at se på kørerne. Jeg havde et rigtig godt løb med G Drive-teamet på Le Mans, og der er ingen tvivl om, at kan du køre hurtigt i Le Mans, så er du interessant.«

Peugoet vandt 24-timers-løbet i Le Mans i 2009, men trak sig ud af sportsvognsklassen i 2010. Det seneste år har man gearet op til et comeback i den nye Hypercar-klasse, der fremover skal være den førende i sportsvognsracing fra 2022.

Peugeot vandt 24-timersløbet i Le Mans i 2009, trak sig ud efter 2010 og gør nu comeback i den nye Hypercar-klasse. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Peugeot vandt 24-timersløbet i Le Mans i 2009, trak sig ud efter 2010 og gør nu comeback i den nye Hypercar-klasse. Foto: Grand Prix Photo

Et sæde hos Peugoet vil været en stor cadeau til både Mikkel Jensen og Kevin Magnussen.

For Magnussens vedkommende har han endnu ikke kørt et eneste sportsvognsløb, men har med sine Formel 1-præstationer i den underlegne Haas-racer alligevel formået at imponere Peugeot-ledelsen.

I den forbindelse giver Magnussens 2021-sæson for Chip Ganassi i den amerikanske IMSA-serie god mening: Her vil han samle sportsvognserfaring, inden han tiltræder det højtprofilerede job som Peugeot-fabrikskører.

Kevin Magnussens teamkammerat hos Haas gennem fire år Romain Grosjean indgår ikke i AutoHebdos oversigt over kommende Peugeot-kørere.

Grosjean bejlede hele efteråret til en plads i teamet, men har måske revurderet sin racerfremtid efter sin uhyggelige ulykke i Bahrains Grand Prix.

Peugeots nye Le Mans-bil er testklar sidst på året, og der ventes en officiel udmelding om kørere inden for de kommende måneder.

Allerede i næste uge bliver Toyota det første team, der præsenterer en bil til det nye Hypercar-reglement.