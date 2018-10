Kevin Magnussen udgik efter bare få omgang i Japans Grand Prix efter en skidt start, hvor han kolliderede med konkurrent.

Uheldet mellem Kevin Magnussen og Saubers Charles Leclerc skete i løbets begyndelse. Her kæmpede de to kørere om 12.pladsen.

Kampen eksploderede, da Charles Leclerc lagde an til en overhaling af Kevin Magnussen, som forsvarede sig ved at trække ind foran den kommende Ferrari-kører, der ramte danskeren baghjul hårdt.

Kevin Magnussens dæk blev herefter revet op, og bilen fik store skader på gulv og chassis.

Kevin Magnussen måtte udgå efter et sammenstød i Japan. (REUTERS/Toru Hanai) Foto: TORU HANAI Vis mere Kevin Magnussen måtte udgå efter et sammenstød i Japan. (REUTERS/Toru Hanai) Foto: TORU HANAI

Danskeren forsøgte at fortsætte efter en tur i pitten, menhan måtte opgive få omgange efter.

Dommerne med danske Tom Kristensen i panelet så efterfølgende på episoden, men valgte ikke at straffe Kevin Magnussen eller Charles Leclerc for kollisionen.

Charles Leclerc var dog tydeligt utilfreds med Kevin Magnussen og sendte en vred svada af sted mod danskeren over Saubers teamradio.

»Magnussen er og vil altid være dum. Det er et faktum. Sikke en skam,« rasede monegaskeren, som senere også måtte udgå af løbet.

Leclerc var ikke tilfreds med Kevin Magnussen. (EPA/FRANCK ROBICHON) Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Leclerc var ikke tilfreds med Kevin Magnussen. (EPA/FRANCK ROBICHON) Foto: FRANCK ROBICHON

I front vandt Lewis Hamilton igen, og han kan nu sikre sig den samlede VM-titel om 14 dage i USAs Grand Prix. Sebastian Vettel havde på ny en dårlig dag og er hele 57 point efter englænderen.

Sebastian Vettel sluttede som en skuffende nummer seks i Japan, hvor han sluttede efter teamkollegaen Kimi Raikkönen.

Nummer to og tre i løbet blev Valtteri Bottas og Max Verstappen.

Mens det var en total nedtur for Kevin Magnussen, fik Romain Grosjean et fint løb på Suzuka-banen. Her blev franskmanden nummer otte og sikrede dermed Haas-teamet fire VM-point.

I forhold til Kevin Magnussen kunne danskeren glæde sig lidt over, at hans konkurrent til 'B-mesterskabet', Nico Hülkenberg, også udgik af løbet.

Men med en 7. plads i Japan har mexicaneren Sergio Perez nu meldt sig helt ind i kampen om 7. pladsen i kørernes individuelle mesterskab, hvor han også har 53 point lige som netop Magnussen og Hülkenberg.

Den kamp intensiveres nu, når feltet rammer først USA og derefter Mexico.

