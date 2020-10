Kevin Magnussen er en færdig mand hos Haas. Det er slået fast.

Men hvordan har danskerens Formel 1-karriere egentlig været? Og hvilke muligheder kan der vente i fremtiden?

Det giver tre internationale journalister deres bud på.

For mens det kan være svært - nærmest umuligt - at finde et nyt sæde i Formel 1 til næste sæson, er der ifølge dem stadig store motorsportsmuligheder for danskeren.

Jeg ville gerne se Kevin ved siden af Max Verstappen: Jeg tror ikke, han ville være helt så hurtig, men han ville ikke blive intimideret Daan de Geus, Formule 1

Daan de Geus, redaktør hos Formule 1 (Holland)

»Kevin har igennem fire år været en god, stabil mand for Haas. Hans højdepunkter har måske ikke været helt så høje som Romains (Grosjean, teamkammerat, red.), men hans bundniveau er til gengæld betydeligt højere. Det er tydeligt, at der ligger økonomiske årsager bag hans exit fra Haas, og det er sørgeligt, at det i dag kun er de allerstørste team, der har råd til udelukkende at fokusere på kørernes talent.«

»Chancen for at finde et andet sæde i 2021-feltet er nærmest ikke-eksisterende, for de pladser der er tilbage, går til kørere med store penge.«

»Der er de her rygter om, at Red Bull måske leder efter en kører til pladsen ved siden af Max Verstappen, men Kevin er så vidt jeg er orienteret ikke på listen over potentielle kandidater. Jeg ville ellers gerne se ham ved siden af Max: Jeg tror ikke, han ville være helt så hurtig, men han ville ikke blive intimideret.«

Jeg er sikker på, Kevin kan blive en god IndyCar-kører – i hvert fald på de normale baner Michael Schmidt, Auto Motor und Sport

Michael Schmidt, journalist hos Auto Motor und Sport (Tyskland)

»Det er ikke nogen overraskelse, at han forlader Haas. Teamet har haft en svær sæson med en middelmådig bil og en dårlig motor, men han har gjort det OK, og udnyttet bilens potentiale. Men det er hårde tider i Formel 1, og jeg forstår godt Haas' beslutning.«

»Hans chancer for at finde et andet sæde i Formel 1 er meget begrænsede, men jeg er sikker på, han kan blive en god IndyCar-kører – i hvert fald på de normale baner. Oval-banerne er en helt anden historie – her skal kørere, der kommer fra Formel 1, virkelig passe på. Hvis man er for modig, ender man i muren.«

»På en oval skal man være tålmodig, og jeg tror, det er sværere at lære at køre en oval rigtig hurtigt end at lære en Formel 1-bane. Hvis man tror, man som tidligere Formel 1-kører kan lære oval-racing i en fart, tager man alvorligt fejl.«

Kevin kom tilbage efter skuffelsen hos McLaren, og det viser hans kriger-mentalitet – han er en sand viking Joe Saward, Grand Prix Plus

Joe Saward, redaktør hos Grand Prix Plus JOE (England)

»Kevin har været uheldig i sin Formel 1-karriere. Han fik den her superstart med andenpladsen i Australien 2014, men det viste sig hurtigt, at McLaren dengang ikke var et godt sted at være for en ung kører. Rent mentalt er Kevin virkelig stærk, men i hans alder kunne han ikke undgå at blive påvirket af det, der skete hos McLaren.«

»De fleste andre unge kørere var ikke kommet tilbage, efter det Kevin oplevede hos McLaren. Men Kevin gjorde det, og det viser hans krigermentalitet – han er en sand viking.«

»Han er en god kører. Totalt frygtløs og jeg tror ærligt talt, at han til tider skræmte konkurrenterne. Men det synes jeg kun var godt, og han fik som regel det bedste ud af sin bil. I hvert fald i løbene, hvor han altid har været stærk. Hans kvalifikationer har til gengæld ikke altid være lige gode: De absolutte topkørere finder altid et par tiendedele, når det virkelig gælder – det kunne Kevin også, men langtfra hver gang.«

»Medmindre der sket noget totalt uventet, kommer Kevin ikke med i 2021-feltet – der skal penge til, og dem har Kevin åbenbart ikke. Og med hensyn til 2022: Det er svært at komme tilbage, når man har været ude en sæson – bare se de problemer, Esteban Ocon (Renault, red.) har i år – så jeg tror heller ikke, at Kevin kommer tilbage på den lidt længere bane. Men så har I jo ham der Lundgaard…«