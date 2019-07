En 12. plads i kvalifikationen, en ottenplads i løbet og sammenstød med Grosjean undervejs.

Sådan kan Kevin Magnussens weekend i Tyskland opsummeres. At danskeren sluttede som nummer otte skyldtes, at Alfa Romeo fik en straf, der gjorde, at Kimi Räikkönen og Antonio Gíovinazzi blev diskvalificeret.

Det betød flere VM-point til danskeren, der i første omgang sluttede som nummer 10 og undervejs i løbet stødte sammen med Grosjean - for andet løb i træk.

Her er udlandets dom over Kevin Magnussen efter weekendens Grand Prix i Tyskland, hvor regnvejret i den grad skabte spænding.

Autorsport

»Kvalifikationen var en skuffelse og gjorde, han startede længere nede i feltet. Og at være involveret i et sammenstød med en holdkammerat, var dumt, men en solid tur gav point.«

»Ligesom med Grosjean trækker det ned, at de to stødte sammen.«

Karakter: 6 ud af 10

Crash.net

»Den mystiske Haas-sæson fortsatte i Tyskland, dog med lidt succes til sidst. Selv med en opdateret bil kom Magnussen ikke med i Q3, men han var med i løbet tidligt, før han røg tilbage i feltet.«

»Han var i pit seks gange, mens Haas fokuserede mere end alle andre på strategi, hvilket førte til hans (Magnussens, red.) første point siden Spanien.«

Karakter: 6 ud af 10

Planetf1.com

»Det lod til at være 'kør-forbi-Kevin-Magnussen-dag' i Tyskland efter ikke bare et men to forkerte strategiske valg i starten af løbet.«

»Men Magnussen kom over det, og mens andre røg som fluer, kunne han se sig selv få point.«

Karakter: 7 ud af 10

F1i.com

»Selv inden regnen kørte Kevin Magnussen og holdkammeraten Romain Grosjean under en sky denne weekend efter de måtte udgå på Silverstone.«

»Selvom han gjorde seks stop i alt - flere end alle pånær Lewis Hamilton - lykkedes det ham at få en bedre præstation ud af soft-dækkene end mange af de andre i de skiftende omstændigheder, hvilket gjorde, han kunne krydse stregen som nummer 10. Han røg yderligere to pladser frem efter Alfa Romeos straf, og Magnussen kan være tilfreds med dagens arbejde - selv om endnu et sammenstød med Grosjean på banen nok gjorde Günther Steiner rigtigt vred.«

Karakter: 6.5 ud af 10

GPToday.net

»Magnussen havde ikke den bedste kvalifikation men var heldig at få en bedre placering takket være andres fejl. Han var lidt hensynsløs overfor holdkammeraten Grosjean, og de to stødte sammen.«

»Heldigvis slap de uden skader, men man ved bare, at teamets chef, Günther Steiner, ikke er glad efter det der skete på Silverstone for blot to uger siden.«

Karakter: 6.5 ud af 10

Næste grandprix køres allerede i den kommende weekend, i Ungarn.