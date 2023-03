Lyt til artiklen

Kevin Magnussen og Haas har al mulig grund til at finde det brede smil frem.

For søndag scorede han sæsonens første point, og det bør fejres, lyder dommen fra de udenlandske medier.

Der er gode karakterer til den danske Formel 1-stjerne hele vejen rundt.

Du kan se karaktererne her:

Kevin Magnussen scorede sæsonens første point i Saudi-Arabien. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Kevin Magnussen scorede sæsonens første point i Saudi-Arabien. Foto: GIUSEPPE CACACE

Autosport: 9/10

»Han var den første kører, der tog et strategisk pitstop. Det gjorde hans jagt på sejr over Tsunoda virkelig imponerende, når man tager i betragtning, hvor meget ældre hans dæk var. Han missede et angrebsforsøg, men kom endelig forbi med et fantastisk sent dyk på AlphaTauri-køreren.«

Crash.net: 7/10

»Magnussen scorede Haas' første point i år. Selvom han manglede Nico Hülkenbergs fart i kvalifikationen, havde han god fart i løbet, og et millimeterpræcist træk på Yuki Tsunoda sendte ham ind i top-10 for første gang i 2023.«

Gazzetta dello Sport: 6/10

»Dét point, han sikrede, er guld værd for Haas, fordi foran ham er det kun de store fabrikker i Formel 1. Det var en kraftfuld overhaling på Tsunoda, der må anerkendes. Han beviser, at han er en god kører.«

GPblog: 8/10

»Et point for Haas bliver fejret som en sejr denne weekend. Magnussen kørte sig til 10.-pladsen med et stærkt løb, men han måtte kæmpe hårdt for det. Han måtte igen se sig slået af sin hurtigere holdkammerat i kvalifikationen. Efter at have overhalet Hülkenberg var han fanget bag Tsunoda i lang tid, inden han kom forbi på de sidste omgange.«

PlanetF1: 7,5/10

»I sidste ende vandt den erfarne. Begge kørere låste hjulene, da de dykkede ind i første sving på omgang 46, men det var Magnussen, der lykkedes med at tvinge bilen rundt i svinget og vinde positionen. Det var intet mindre, end hvad Magnussen fortjente, og både han og holdet vil være lykkelige over at komme på tavlen.«

Sky Sports Italia: 7/10

»Den 10.-plads giver teamchef Günther Steiner et smil på læben.«

The-Race: Vinder

»Det andet kvalifikationsnederlag i træk til holdkammeraten Hülkenberg gjorde livet surt for Magnussen, men han kom tilbage med et brag og et solidt løb søndag. Et langt stint på hårde dæk kulminerede med et sent angreb på den sidste pointgivende position.«

Total-Motorsport: 7/10

»En modig weekends arbejde for Magnussen, som endelig fik Haas på tavlen efter at have kæmpet sig vej gennem feltet og overhalet Tsunoda på de afsluttende omgange.«

