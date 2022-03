»Magnussen som Danmark ved EM i 1992 – kaldt hjem fra ferie – et mesterstykke!«

Den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport har fundet plads til Kevin Magnussen i spalterne, selvom Ferraris første sejr i mere end to år naturligvis rydder forsiden.

Danskerens ufattelige femteplads i hans Formel 1-comeback søndag har fået udlandet til at spærre øjnene op og hylde Kevin Magnussen.

De fleste danskere kender historien om, hvordan krigen i Jugoslavien sendte de danske landsholdsspillere til EM, og resten er historie.

Kevin Magnussen var ekstatisk efter sit Formel 1-comeback. Foto: HOCH ZWEI

Denne gang var det Ruslands invasion af Ukraine, der gjorde Kevin Magnussens comeback muligt, fordi hans hold, Haas, fyrede dets russiske kører Nikita Mazepin.

Også tusindvis af Formel 1-fans lagde mærke til Kevin Magnussens fornemme præstation i Bahrain søndag.

Kun en længe ventet Ferrari-sejr stoppede den 29-årige dansker fra at blive dagens mand i skysovs.

Med hele 22,5 procent af stemmerne kårede tusinder af Formel 1-fans danskeren som løbets næstbedste.

Ferrari-køreren Charles Leclerc, der vandt grandprixet, scorede 28,3 procent af stemmerne.

Det britiske motorsportsmedie The Race kaldte det et 'eventyrligt comeback' og placerede Kevin Magnussen på en liste af store vindere efter sæsonåbneren.

»Magnussen var klart best of the rest gennem hele løbet,« lød analysen.

»Og alt tyder på, at det fortsætter længe efter denne weekends afslutning for både Kevin Magnussen og Haas – og det er kun godt for Formel 1.«

The Races ekspert Edd Straw gav danskeren karakteren 8,5.

Et andet internationalt motorsportsmedie, Autosport, tildelte Magnussen karakteren ni ud af ti for indsatsen.

I B.T.s egen dom fik Kevin Magnussen også en flot karakter. Den kan du se her.