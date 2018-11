En blandet weekend giver ingen stjernekarakterer.

Sådan lyder dommen over Kevin Magnussen i det store udland efter sæsonens sidste Formel 1-Grand Prix i Abu Dhabi.

For selvom den danske Formel 1-stjerne kørte en respektabel 10. plads hjem i det afsluttende Grand Prix - og dermed sikrede sig den samlede niendeplads for sæsonen - så var det hverken en weekend eller et løb uden problemer.

Der var nemlig både en sløj kvalifikation, hvor holdkammeraten Romain Grosjean gjorde det noget bedre, samt en dårlig start på selve løbet i Abu Dhabi. Men mere om det i karaktererne.

Foto: Hassan Ammar Vis mere Foto: Hassan Ammar

Bedst scorer Kevin Magnussen hos mediet f1i.com, der mener, at Kevin Magnussen har mistet en del af det, der gav ham så godt et udgangspunkt i starten af sæsonen.

'Abu Dhabi blev endnu en middelløsning for danskeren, men uanset hvad knoklede han og sikrede sig point for 11. gang i denne sæson for Haas, hvor han startede som 13'er på grid'en og kørte voldsomme 41 omgange på hans første sæt supersofts, før han pittede.'

Karakter: 7 ud af 10

Hos britiske Sky Sports er tonen lidt den samme. Det var hverken i den gode eller den dårlige ende, så derfor bliver der sat mere fokus på det overordnede billede for Magnussen.

Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Foto: GIUSEPPE CACACE

'Kevin Magnussen har nydt et meget forbedret 2018 - selv om hans sæson kølede en anelse ned efter, at han lignede favoritten til syvendepladsen tidligt på sæsonen. Han vil dog stadig være tilfreds med en godkendt løb efter, han missede Q3.'

Karakter: 6.5 ud af 10

Rundturen i udlandet slutter vi af hos Crash, der i denne omgang sender den laveste karakter i Magnussens retning for præstationen i Abu Dhabi.

Det er den svage 13. plads i kvalifikationen og den dårlige start, hvor Magnussen var nede at runde 16. pladsen, der fremhæves først.

'Men herfra kæmpede han sig flot tilbage og kørte et langt første stint, før han stoppede sent og scorede det sidste point på 10. pladsen. En flot dobbelt pointscoring for Haas til at lukke holdets tredje sæson.'

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s Formel 1-podcast 'K-Magazine' og husk, at du også kan abonnere på podcasten i iTunes lige HER

Karakter: 6 ud af 10

Hos f1i.com scorer Romain Grosjean sammen karakter som Magnussen, mens de to øvrige medier hvert giver ét point ekstra til franskmanden i forhold til danskeren.

Derudover har B.T. Sports Formel 1-journalist Daniel Carøe Remar naturligvis også givet karakter til Magnussen for weekenden i Abu Dhabi, hvor han blandt andet lægger vægt på den skuffende kvalifikation.

»Endnu mere surt blev det, da han endegyldigt blev slået af teamkammeraten Romain Grosjean i kvalifikationsduellen. En duel, franskmanden vandt 11/10 efter at have været nede 3/9 i dansk favør,« skriver han blandt andet i sin karaktergivning til Kevin Magnussen.