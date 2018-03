Det kan godt være, at årets første Formel 1-løb endte katastrofalt for Kevin Magnussen - men indtil det uheldige exit havde præstationen været til topkarakter.

Sådan lyder vurderingen af den danske Haas-kører enstemmigt i de toneangivende udenlandske medier.

Her blev der kylet topkarakterer efter Kevin Magnussen på stribe for det, der lignede en fjerdeplads, men endte med en løs hjulbolt og kun 23 fuldførte omgange. Holdkammeraten Romain Grosjean, der kom ud for samme skæbne får også høje karakterer - men ikke så høje som danskerens.

De udenlandske medier er dermed helt på linjen med BTs Formel 1-journalist Daniel Remar i, hvor han fik en rent 12-tal efter grandprixet i Melbourne.

Men tilbage til udlandet. Herunder kan du se, hvordan bedømmelsen ser ud:

Hos Autosport.com får Kevin Magnussen karakteren 10 af 10 - ingen andre kørere gør sig fortjent til dén karakter hos mediet.

Hos mediet lyder det: »En eksemplarisk weekend for danskeren, som fortjente bedre end at få sit løb afbrudt af en ødelagt møtrik. Han ramte plet i kvalifikationen og overskyggede Grosjean - ikke nogen nem opgave når ens holdkammerat er ét med bilen - og herefter viste han sin overhalingsevner ved at køre Verstappen i sving 1 og let holde Red Bull-raceren bag sig. En fjerdeplads burde have været hans udbytte.«

Til sammenligning får holdkammeraten Romain Grosjean karakteren 9 af 10.

Hos Auto Motor und Sport får Kevin Magnussen karakteren 9 af 10 - ingen kørere får her 10, men også Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen og Fernando Alonso får 9.

Hos mediet lyder det: »Magnussen havde på grund af små-defekter haft mindre træningstid end Grosjean, men kvalificerede sig alligevel foran sin holdkammerat. Også i løbet var danskeren den hurtigste Formel 1-pilot. Et løst venstre baghjul frarøvede Melbourne-specialisten nogle sikre VM-point. Fantastisk som han runde efter runde holdt Verstappen i skak.«

Til sammenligning får Romain Grosjean karakteren 8 af 10.

Hos Sky Sports får Kevin Magnussen karakteren 9 af 10 - Lewis Hamilton får her den bedste bedømmelse med 9,5.

Hos mediet lyder det: »Åh, hvad det ikke kunne være blevet til for Kevin Magnussen og Haas. Danskeren havde sin bedste weekend siden debuten tilbage i 2014, og hans præstation fortjente en Top 5-placering - ikke at udgå med ødelagt møtrik. Magnussen så fredag ud til at have det svært sammenlignet med Grosjean, men han slog til, da det gjaldt i kvalifikationen og endte foran franskmanden med næsten to tiendedele. Fra en startplads som nummer fem - Haas' bedste nogensinde, udnyttede Magnussen fuldt ud situationen og overhalede Max Verstappen i første sving, og han lå komfortabelt på fjerdepladsen, inden uheldet ramte.«

Til sammenligning får Romain Grosjean karakteren 8,5.

Hos F1i.com får Kevin Magnussen karakteren 9 af 10 - ingen kørere får her 10, men også Lewis Hamilton får 9.

Hos mediet lyder det: »K-Mag var flyvende hele weekenden. Ikke bare fik han overtaget på holdkammeraten Grosjean om lørdagen med en startplads som nummer fem, han udførte også løbets bedste manøvre i sving 1 og tog fjerdepladsen ved at gå på ydersiden af Verstappen. Der blev han, indtil Haas' pitstop-mareridt begyndte.«

Til sammenligning får Romain Grosjean 8,5 af 10.

Kevin Magnussen kravler ud af Haas-raceren efter sit tidlige exit. Foto: JOE CASTRO Kevin Magnussen kravler ud af Haas-raceren efter sit tidlige exit. Foto: JOE CASTRO

Formel 1s officielle hjemmeside kårer efter hvert løb 'vinderne og taberne', og her kommer Haas' pitstop-crew på den negative liste.

»Smil blev til tårer på et øjeblik søndag eftermiddag (lokal tid, red.) i Haas-garagen, da Kevin Magnussen og Romain Grosjean måtte udgå hurtigt efter hinanden - begge som et resultat af pitstop-problemer. Duoen var på vej mod at slutte som nummer fire og fem, hvilket ville have sikret næsten halvt så mange point, som de fik i hele seneste sæson,« lyder det.