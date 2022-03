Danske Kevin Magnussen gør denne weekend et sensationelt comeback i motorsportens kongeklasse, Formel 1.

Og den 29-årige dansker kan godt se frem til, at han kommer en tur på podiet i løbet af 2022-sæsonen.

Ja, du læste rigtigt.

Efter flere år i den tunge ende af feltet og et år på sidelinjen vil det lykkes Kevin Magnussen eller hans holdkammerat, Mick Schumacher, at køre Haas-raceren på podiet i et af de 22 løb.

Sådan lyder i hvert fald den modige spådom fra Formel 1s egen ekspert Lawrence Barretto før sæsonstarten i Bahrain.

»Jeg forventer, at alle ti hold kommer på podiet mindst én gang,« forudser han på f1.com.

Helt så modig er Barrettos kollega Will Buxton ikke, men han tror på, at Haas og Kevin Magnussen kommer til at gøre det bedre, end holdet gjorde i sidste sæson, hvor amerikanerne som det eneste hold i feltet sluttede sæsonen med et stort rundt nul på kontoen.

»Haas scorer point i de første fire løb,« lyder det fra Will Buxton.

Eksperterne hos det britiske motorsportsmedie The-Race har også rangeret de ti hold efter sidste weekends test.

Og trods en indledende frase om, at 'vi slet ikke havde lyst til at placere nogen som nummer fem', så er det netop dér, de har placeret Haas.

»Ja, ja, vi ved, hvad du tænker. Men det har været en skør forsæson for Haas, så hvorfor er det så svært at tro, at dette kan være sandt?« spørger de og uddyber:

»Men hvad enten det er på omgangstider, tv-skærmen eller gennem vores egne øjne langs banen, ser Haas imponerende ud.«

Kevin Magnussen er igen at finde bag rattet af en Formel 1-bil. Foto: HAMAD I MOHAMMED

Også tyske Auto Motor und Sport forudser, at Haas bliver at finde i de pointgivende top ti-placeringer igen.

»Dette er bilen, som Magnussen og Schumacher kan komme i pointene med. Medmindre defekt-djævlen slår igen,« lyder det.

Hos Sky Sports mener den tidligere Formel 1-kører og nuværende ekspert Anthony Davidson dog noget helt andet.

»Baseret på testen og det, jeg har set på tiderne og på banen – måden, bilerne opfører sig på – er Haas og Williams formentligt desværre i den bageste del af feltet,« sagde han efter testen.

Også den nidobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen er optimist inden Kevin Magnussens comeback.

»Der er ting, der taler for, at det kan blive ligeså godt, som det var i 2018, da Magnussen og Haas var bedst,« siger Tom Kristensen i et interview med B.T.

Tager vi turen over Atlanten, stiger optimismen igen.

ESPN kalder Haas for Formel 1s svar på Scooby Doo, når amerikanerne er konkurrencedygtige.

»Haas er helt klart tilbage i midterfeltet. At udpege præcist, hvor de ender op, er svært, men point om søndagen er ikke længere en drømmetænkning,« skriver ESPNs eksperter.

Det er ikke mere end godt en uge siden, at Kevin Magnussens overraskende comeback blev officielt.

Sidste år kaldte danskeren ellers Formel 1 for et overstået kapitel.

Men på grund af Ruslands invasion af Ukraine valgte Haas at fyre holdets russiske kører Nikita Mazepin og afbryde samarbejdet med storsponsoren Uralkali, der ejes af Mazepins far Dmitry Mazepin.

Og det var altså Kevin Magnussen, Haas valgte som afløser.

Det er dog ikke alle Formel 1-fans, der har jublet over Magnussens comeback. Det kan du læse mere om her.

Danskeren blev nummer to i sit allerførste Formel 1-løb for McLaren tilbage i 2014. Det er stadig hans bedste resultat.

Weekendens løb i Bahrain bliver Kevin Magnussens 120. grandprix. Kun 54 racerkørere har nogensinde startet flere grandprixer.

Løbet køres søndag klokken 16 dansk tid.