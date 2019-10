Sebastian Vettel blev ikke straffet for at tyvstarte i søndagens Formel 1-grandprix i Japan.

Det var helt tydeligt at se på de langsomme gengivelser, at den firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel tyvstartede fra pole position, da starten til søndagens løb i Japan gik.

Men FIA valgte ikke at straffe tyskeren efter at have gennemset videomaterialet fra starten, og nu forklarer de, hvorfor Vettel ikke bliver straffet.

'Selvom videomaterialet viser bevægelse (fra Vettels bil, red.), var den bevægelse inden for den accepterede grænse inden for F1 tyvstart,' fremgår det af en officiel udmelding udsendt af FIA, skriver Autosport.

Sebastian Vettel sluttede løbet i Japan som nummer to. Lige foran Lewis Hamilton. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Sebastian Vettel sluttede løbet i Japan som nummer to. Lige foran Lewis Hamilton. Foto: FRANCK ROBICHON

Selvom Vettel både tyvstartede og slap for en straf, så kostede det ham faktisk dyrt i løbet.

Tyskeren fik nemlig en skidt start på løbet og blev hurtigt overhalet af de to Mercedes-racere.

Efter løbet erkendte Sebastian Vettel også, at han havde begået en fejl.

»Lysene var tændt i lang tid, men det var min fejl, så jeg tabte momentum,« fortalte Sebastian Vettel ifølge Autosport.

FIA har tidligere straffet kørere for tyvstart i sæsonen. Alfa Romeos Kimi Raikkonen fik en straf under lignende omstændiger som Sebastian Vettel, da der blev kørt Formel 1 i Rusland.

Men Sebastian Vettel slap altså med skrækken i Japan og kunne slutte løbet som nummer to foran Lewis Hamilton.