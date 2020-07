Kevin Magnussen bør glemme alt om Haas-teamet og finde sig et nyt hold i Formel 1.

Det er den kontante analyse fra den tidligere Le Mans-vinder John Nielsen, som nu er Formel 1-ekspert hos TV3 Sport.

Kevin Magnussen skal sige farvel og tak til Haas hurtigst muligt og komme videre i sin Formel 1-karriere.

»Glem Haas. Undskyld, at jeg siger det sådan, men han skal væk derfra nu,« siger John Nielsen til B.T.

Legendens råd til Magnussen: Find et andet team at køre for i Formel 1. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Legendens råd til Magnussen: Find et andet team at køre for i Formel 1. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Haas-teamet har efter et par fine sæsoner, tilhørt den tunge ende af Formel 1 uden chance for at kæmpe med om de helt sjove pladser i front.

Derfor bør Kevin Magnussen se andre steder hen, hvis ambitionen om at blive verdensmester nogensinde skal blive en realitet.

Ifølge John Nielsen findes der flere Formel 1-kørere i feltet, som Kevin Magnussen bør kunne presse ud.

»Der er andre kørere i Formel 1, som har haft deres chance. De har ikke niveauet til at være i Formel 1, og det er man stille og roligt ved at blive klar over,« siger John Nielsen.

Kevin Magnussen skal finde sig en ny arbejdsgiver, mener John Nielsen. (Photo by Darko Bandic / POOL / AFP) Foto: DARKO BANDIC Vis mere Kevin Magnussen skal finde sig en ny arbejdsgiver, mener John Nielsen. (Photo by Darko Bandic / POOL / AFP) Foto: DARKO BANDIC

Han peger over med Red Bull-koncernens to Formel 1-hold, hvor han øjner flere muligheder for Kevin Magnussen.

Det kunne være hos det lille Alpha Tauri-team eller hos topholdet Red Bull som kollega til Max Verstappen.

»Jamen altså, hvad laver eksempelvis Danill Kvyat (Alpha Tauri, red.). Han har haft chancen, men er ikke god nok. Og sådan er der et par andre, synes jeg,« siger John Nielsen og fortsætter:

»Jeg kan ikke tro andet, end at hvis Albon ikke snart kommer i gang, så er han i fare hos Red Bull. Det er Kvyat også, og Pierre Gasly (begge Alpha Tauri, red.) har haft chancen, og jeg kan ikke se, at han skulle få den igen.«

Hos Haas ser det ud til, at Kevin Magnussen sidder sikkert i sit sæde, mens det ser anderledes svært ud for Romain Grosjean.

»Grosjean kan jeg slet ikke se have en plads i den kommende sæson. Kevin Magnussen skal fortsætte det, han gør, og han gjorde det godt i Ungarn,« vurderer John Nielsen.

I forhold til Kevin Magnussen har Haas allerede en option på at forlænge danskerens kontrakt ind i 2021.

Derfor skal der komme et bud udefra, hvis Kevin Magnussen skal videre i Formel 1-karrieren allerede i den kommende sæson.

Haas har ikke offentliggjort, hvornår Kevin Magnussens option senest skal aktiveres. Det sker normalt omkring september eller oktober måned.

B.T. har været i kontakt med Haas' pressechef Stuart Morrison.

Han oplyser, at Haas endnu ikke har fastsat en deadline for, hvornår teamet vil have deres kørere på plads til 2021-sæsonen.