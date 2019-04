En ny løbsweekend venter Formel 1-feltet, når turen går til Kina i weekenden.

Haas og Kevin Magnussen skal have oprejsning efter et ærgerligt løb i Bahrain, hvor danskeren sluttede uden for pointene og holdkammeraten Romain Grosjean måtte udgå for andet løb i træk.

Men det er nemmere sagt end gjort, for Haas skal have løst ét alvorligt problem, hvis de skal lege med om de sjove pladser i Kina.

B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, er derfor heller ikke særlig optimistisk forud for løbet i Kina.

»Han (Magnussen, red.) har fået point de to sidste gange, han har kørt derude, men jeg er faktisk lidt pessimistisk indstillet for weekenden. For det første er jeg ikke overbevist om, at de (Haas, red.) har fundet ud af, hvad der var galt i Bahrain, selvom de testede to dage efter,« siger Nygaard og påpeger et af Haas helt store problemer, som de havde i Bahrain:

»Et af de problemer, de havde i Bahrain, som var helt åbenlyst, var, at de manglede topfart, og hvis man gør det på en bane som i Kina, hvor der er to rigtig lange langsider, så kommer du i hvert fald til at få nogen over nallerne.«

Får Haas løst problemet med topfarten og den udfordring, der fik Grosjean til at udgå igen, så er der i udgangspunktet okay chancer for et spændende ræs.

I hvert fald hvis man spørger racerkører Ronnie Bremer.

»Banelayoutet kan jo godt lægge op til et spændende ræs. Mest i starten, dog, og så kan det godt blive lidt kedeligt, når løbet først kører. Men jeg synes faktisk, det er en sjov kombination af masser af langsider og nogle lidt snørklede sving. Der har været nogle interessante løb (i Kina, red.) undervejs,« siger Ronnie Bremer og tilføjer:

»Det kan gå begge veje. Det kan blive rigtig spændende, og det kan også blive et af de kedelige løb, hvor de nærmest ligger som perler på en snor.«

Formel 1-løbet i Kina 2019 markerer også grandprix nummer 1000 i Formel 1's historie, og Peter Nygaard ærgrer sig over, at jubilæumsløbet skal afholdes i Kina.

»Uden at afsløre for meget kan jeg godt sige, at det er ikke er det mest populære stop på Formel 1-turen blandt os, der rejser rundt til alle løbene. Det er på mange måder lidt problematisk, lige fra at skulle have visum til at komme rundt,« siger han blandt andet.

I denne udgave af K-Magazine ser vi også nærmere på motorreglementet og mystikken omkring Ferraris motor, der kostede Charles Leclerc sejren i Bahrain.

Og så gør dagens gæster også kort status oven på sæsonens to første løb.

Du kan lytte til seneste udgave af K-Magazine her i artiklen eller på Radio24syvs podcastapp.