Den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen er berygtet for at være en kører, der ikke holder sig tilbage fra at trykke speederen helt i bund. Han er typen, der tager store chancer i ræsene.

Ja, selv hans holdkammerater og rivaler har langet ud efter ham med jævne mellemrum på grund af hans aggressive kørestil. Men kritikken preller af på den kompromisløse dansker.

»Jeg kan ikke lide kompromiser. Jeg vil give alt. Jeg vil dø i bilen. Jeg holder mig ikke tilbage. Jeg sætter absolut mit liv på spil,« sagde Kevin Magnussen i sidste uge i et interview til nyhedsbureauet Reuters.

»Jeg elsker min familie, og der er så mange ting i livet, jeg nyder, men når jeg er i bilen, er der intet andet, der betyder noget. For mig er Formel 1 essensen af livet, når jeg sætter mig ind i bilen.«

Kevin Magnussen er en nostalgiker, når det kommer til Formel 1. Han savner de gamle dage, hvor ræsene handlede mere om at tage chancer og om at være modig - også hvis det i værste tilfælde kunne koste livet.

»Hvis jeg havde et ønske, så ville det være, at jeg blev født i 30’erne og var ung i 50’erne og 60’erne. Det gør ondt i mit racerhjerte, når jeg ser, at ting er så langt fra, hvad de var dengang. Jeg misunder de gutter så meget,« sagde Kevin Magnussen og fortsatte:

»Det var bare ægte og mere spændende. Du kunne gøre en forskel, hvis du virkelig var villig til at tage risici… Nu føler alle sig komfortable, der er ingen risiko. Hvis du har evnen til at være rolig og fattet på grænsen til døden, så har du gjort en forskel. Og nu er det ikke længere en faktor.«

I søndagens grandprix endte det igen galt for Kevin Magnussen, da han i de sidste dramatiske omgange kørte ind i den franske Toro Rosso-kører Pierre Gasly. Det fik franskmanden til at kalde Magnussen for den ‘farligste fyr’, han nogensinde har kørt med.

Både Kevin Magnussen og Pierre Gasly endte uden for top 10 og fik dermed ikke nogen point til VM-stillingen.