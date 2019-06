Frankrigs Grand Prix blev en til glemmeren for Kevin Magnussen, hvis hold er i elendig tilstand - og så er der transferrygter i paddocken.

Her er tre ting, vi lærte fra weekenden på Paul Ricard-banen i Frankrig.

Haas er i krise

Indtil Frankrigs Grand Prix var Haas-kørerne i det mindste hurtige under kvalifikationen.

I denne weekend var de også langsomme her, og det er tydeligt, at man ikke for alvor ved hvor problemet ligger. Jo – det er ’noget med dækkene’, men de øvrige ni hold har samme betingelser.

Med fire løb i de kommende seks uger, kan det blive svært at vende udviklingen. Og nu ligger man næstsidst i konstruktør-VM – med en bil, der indtil for nylig var fjerdehurtigst i kvalifikationen.

'Silly Season' starter snart

I weekenden kom de første antydninger af den ’silly season’, der skal fordele de 20 sæder i Formel 1-VM 2020.

Kevin Magnussen sidder med en toårig kontrakt relativt sikkert i Haas-sadlen, men rygter antyder, at han kan få en ny teamkammerat.

Sergio Perez og Robert Kubica var to af de navne, der på Paul Ricard blev nævnt som potentiel Haas-kører 2020.

Sergio Perez er et af de navne, der nu nævnes på rygtebasis i den kommende Silly Season. Foto: YOAN VALAT Vis mere Sergio Perez er et af de navne, der nu nævnes på rygtebasis i den kommende Silly Season. Foto: YOAN VALAT

Der snakkes også om at Nico Hülkenberg ikke er sikker på at få en ny Renault-aftale – og at det franske team i stedet kunne købe Esteban Ocon fri af hans Mercedes-kontrakt.

Dommerne har (næsten) altid ret

De dommere, der i Montreal idømte Sebastian Vettel fem sekunders tidsstraf for hans ’farlige’ tilbagevenden til banen efter en afkørsel, trådte sammen igen i Frankrig.

Ferrari havde anmodet om at de kikkede på sagen igen, men efter at have vurderet det italienske team’s såkaldte ’nye beviser’, blev anmodningen afvist.

Der var reelt ikke noget nyt at tage stilling til, og dommerne havde allerede i Montreal taget den rigtige beslutning. End of story.