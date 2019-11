Kevin Magnussen udgik, Lewis Hamilton blev verdensmester. Igen.

Der var flere skelsættende begivenheder i søndagens Formel 1-grandprix i USA.

Og så var der de ting, som B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard bed mærke i midt i al virakken.

Spændingen øges i Formel 1

Torsdagens præsentation af det nye Formel 1-reglement for 2021 og fremefter var en succes. Alt virker uhyre gennemarbejdet, og med nye biler med simplere aerodynamik og et ’budget-loft’, er det lagt op til tættere racing.

Samtidig kommer der endnu mere fokus på at gøre sportens klima-neutral. Det har taget frustrerende lang tid at få de nye regler på plads, men de var værd at vente på.

Renault opruster

Renaults bestyrelse overvejer omfattende nedskæringer i koncernen, men alt tyder på at Formel 1-programmet fortsætter. I hvert fald har man travlt med at hyre gode folk, og i Austin skrev man kontrakt med både Ferraris tidligere aero-chef Dirk de Beer og Pat Fry, der tidligere har været teknisk chef for både Ferrari og McLaren.

Det lover godt for teamet, der satser på at føre unge Christian Lundgaard frem til Formel 1 allerede i 2021 eller 22.

Ferrari-motoren er lovlig

En række teams har stillet spørgsmålstegn ved Ferrari-motorerne i de seneste uger, men bilsportsforbundet FIA har løbende godkendt dem. Rygterne har irriteret Ferrari-ledelsen, der ligefrem har bedt konkurrenterne om at nedlægge en officiel protest, så sagen kunne blive afgjort én gang for alle. Ingen har protesteret, og nu har FIA præciseret de paragraffer, Ferrari var mistænkt for at omgå. Det har muligvis hæmmet de italienske motorer, men konklusionen må være, at motoren er lovlig.

Ferrari og deres kunder Haas og Alfa Romeo kan ånde lettet op.