Mercedes under pres

Mercedes (og dem der brokker sig over det tyske team 'altid' vinder) skal vænne sig til en ny virkelighed.

Mercedes vandt i år de første otte løb i streg, men billedet vendte først på sommeren. I de seneste seks Formel 1-løb har Ferrari, Mercedes og Red Bull delt sejrene med to til hver.

Der er næppe tvivl om at Lewis Hamilton og Mercedes vinder VM igen-igen i år, men tyskernes totaldominans af Formel 1 ser ud til at være slut. Det tegner godt for 2020!

Ønskes: Nye regler for kvalifikationen

Kvalifikationen til Italiens Grand Prix blev en farce, hvor top-10 kørerne var ved at ramle ind i hinanden i forsøget på ikke at blive den første bil på banen. OK – det er vigtigt at ’ligge i læ’ (’slip-streame’) af en konkurrent på en højfarts-bane som Monza, men det er vigtigere af holde på tilskuere og TV-seere.

Kvalifikations-formatet må nytænkes, så vi undgår det vi oplevede lørdag.

La Pista Magica fortsætter

Automobilsports-klubben i Milano, der ejer Monza-banen, har de seneste år haft svært ved at få økonomien i Italiens Grand Prix til ar hænge sammen.

Der har derfor længe været reel fare for at VM-seriens mest klassiske bane ville forsvinde fra Formel 1-kalenderen, men i weekenden indgik man en ny og utvivlsomt billigere kontrakt med Formel 1-organisationen.

Dermed forbliver ’La Pista Magica’ i VM-kalenderen frem til i hvert fald 2024.