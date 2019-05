HAAS' DÆKPROBLEMER ER IKKE LØST

Problemet med at få varme i dækkene, der plagede Haas-teamet i Bahrain, Kina og Aserbajdsjan, er endnu ikke løst. For 14 dage siden i Spanien blev Haas-kørerne reddet af de mange langstrakte sving, der hjalp med at holde dækkenes arbejdstemperatur.

I Monaco blev problemet ’skjult’ af den mest atypiske bane i VM-kalenderen, hvor det samtidig er omtrent umuligt at overhale. Men analyser af Haas-bilernes reelle løbshastighed afslører, at de stadig har problemer over distancen. Det kan blive rigtig svært i Montreal om 14 dage – her er der ingen langstrakte sving, men masser af overhalingsmuligheder.

MIDTERFELTET ER TÆTTERE END NOGENSINDE

Kampen i midterfeltet er tættere end nogensinde og bølger frem og tilbage i forhold til dagsformen. For fire uger siden i Aserbajdsjan​ scorede Racing Point point med begge kørere – her i Monaco kvalificerede de sig på 17.- og 18.-pladsen.

Stabilitet bliver afgørende i kampen om at blive ’best-of-the-rest’ efter de tre etablerede tophold. Hvis Haas får løst deres dækproblemer, vil de være godt på vej mod den eftertragtede fjerdeplads i konstruktør-VM.

FERRARI ER I KRISE

De startede sæsonen som favoritter, men nu har de seks løb i træk fået bølle-bank af Mercedes: Ferrari er i krise, og selvom Sebastian Vettel og Charles Leclerc kæmper tappert, er det ikke nok, når hverken bilen eller team-ledelsen fungerer. Det ligner allerede nu endnu en sæson til glemmebogen for Den Haltende Hingst!