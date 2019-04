Her er tre ting, vi lærte af Aserbajdsjans Grand Prix:

BOTTAS MENER DET SERIØST

Valtteri Bottas var en af 2018-sæsonens skuffelser. Mens hans Mercedes-makker Lewis Hamilton vandt 11 løb og VM, fik finnen ikke en eneste sejr. Men Bottas har genopfundet sig selv i løbet af vinteren, og med sejren i Baku overtog han føringen i VM; et point foran Hamilton. Bottas ved, at Mercedes´ unge reservekører Esteban Ocon er ude efter hans sæde, men foreløbig forsvarer han det effektivt. Med sin nuværende form er Bottas er ligeså så godt bud på en 2019-verdensmester som Lewis Hamilton.

INTERN FERRARI-FIGHT KOSTER

Unge Charles Leclerc er herligt uimponeret over at køre for Ferrari i sin bare anden Formel 1-sæson. Han udfordrer respektløst teamets førstekører, den firdobbelte verdensmester Sebastian Vettel, der svarer igen efter bedste evne. Den interne kamp mellem kørerne løfter hele teamet, men Leclercs kvalifikations-crash understreger, hvor hård kampen er: I kampen om at være hurtigste Ferrari-kører satser både Vettel og Leclerc 110 procent. Det er underholdende, men det kan også spille VM-titlerne i hænderne på Mercedes.

Foto: SRDJAN SUKI Vis mere Foto: SRDJAN SUKI

MIDTERFELTET ER TÆTTERE END NOGENSINDE

Weekenden i Baku understregede, hvor hård og afvekslende kampen er i midterfeltet. Haas havde (endnu) en dårlig weekend, men Renaults var næsten endnu værre. Til gengæld fik både McLaren og Racing Point point med begge biler. Med mindre Haas finder et quick-fix på deres dækproblemer, får de svært ved at opnå den fjerdeplads, der er målet for 2019.