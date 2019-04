Her er tre ting, vi lærte af Kinas Grand Prix:

VM 2019 KAN BLIVE EN GYSER

Selvom de er startet med tre 1-2 sejre, er Mercedes endelig kommet under seriøst pres. Dagsformen er afgørende, men ud fra en gennemsnitsbetragtning er Ferrari nu omtrent på niveau med de tyske sølvpile, og der er lagt op til en klassisk VM-duel mellem feltets to største teams. Titelkampen bliver endnu mere spændende af, at der også er intern kamp i de to teams: Hos Ferrari er unge Charles Leclerc herligt respektløs over for Sebastian Vettel, og i Mercedes-lejren har Valtteri Bottas gearet et trin op, og kan nu udfordre Lewis Hamilton.

Foto: diego Vis mere Foto: diego

HAAS VF19 ER GOD – MEN…

Haas er bortset fra Mercedes og Ferrari nu det eneste team, der har haft begge kørere med i Q3 (’top-10’) i alle 2019-sæsonens kvalifikationer. Det understreger, at VF19-modellen er rigtig god – i hvert fald over en enkelt omgang og når temperaturerne passer. Men samtidig har weekenderne i både Bahrain og Kina vist, at Haas-raceren er meget afhængig af at dækkene når den helt rette arbejdstemperatur. Teamet skal ’forstå’ dækkene bedre – eller vil 2019 blive præget af (for) mange op- og nedture.

Foto: DIEGO AZUBEL Vis mere Foto: DIEGO AZUBEL

WILLIAMS ER FORTABT

Williams var det mest vindende team i 1990´erne, men nu synes det tidligere tophold helt fortabt. Selv med en Mercedes-motor er Williams-bilerne håbløst langsomme, og økonomien er så anstrengt, at teamet allerede nu må spare på reservedelene. Den tekniske chef Paddy Lowe er ’blevet gået’ og selvom kørerne George Russell og Robert Kubica kæmper heroisk, er det reelt chanceløse. Formel 1-har tidligere mistet VM-vindere som Cooper, Brabham og Lotus – er Williams ved at køre samme vej?