Nummer 13 eller nummer 14?

I minutterne efter søndagens Formel 1-grandprix i Canada opstod der total forvirring om, hvor i feltet Kevin Magnussen sluttede.

For tilsyneladende blev løbet flaget af en omgang for tidligt af supermodellen Winnie Harlow - efter 69 omgange i stedet for 70 omgange.

Og netop på 70. omgang blev Kevin Magnussen overhalet af Force Indias Sergio Perez, men den overhaling kom altså alligevel ikke til at tælle. For bliver det ternede flag viftet mod kørerne, så er løbet slut.

Men først blev rækkefølgen efter de 70 omgange registreret som facit, men det blev siden lavet om til rækkefølgen efter de 69 omgange.

Selv Haas nåede at tage fejl:

Og for at slå det fast: Kevin Magnussen blev nummer 13 - og ikke nummer 14.

Der blev dog ikke lavet om på, at Sebastian Vettel vandt i sin Ferrari og samtidig overtog førstepladsen i den samlede VM-stilling. Nummer to blev Valtteri Bottas (Mercedes), og treer blev Max Verstappen (Ferrari).

Med 13.-pladsen var der dog ingen oprejsning til Haas og Kevin Magnussen efter den seneste nedtur i Monaco. De længe ventede opdateringer slog ikke for alvor i gennem på den lidt atypiske Circuit Gilles Villeneuve.

Og for at det ikke skulle være nok, så sluttede Kevin Magnussen for første gang i sæsonen efter holdkammeraten Romain Grosjean, der blev nummer 12. Den franske Haas-kører var endda startet løbet som nummer sidst, men han fik kørt sig godt op i feltet.

Supermodellen Winnie Harlow viftede for tidligt med det ternede flag. Her ses i samtale med Red Bull-bossen Christian Horner inden løbet. Foto: Mark Thompson Vis mere Supermodellen Winnie Harlow viftede for tidligt med det ternede flag. Her ses i samtale med Red Bull-bossen Christian Horner inden løbet. Foto: Mark Thompson

Begge Haas-racere kørte længe lige bag hinanden, men Kevin Magnussen kom først på de sidste omgange forholdsvist tæt på, da Romain Grosjean ikke kunne komme forbi sin landsmand Pierre Gasly (Toro Rosso).

Danskeren kom dog ikke helt tæt på til et angreb, og i stedet blev danskeren så overhalet af Force Indias Sergio Perez til sidst.

Men det gjorde han så ikke alligevel.

Her kan du se B.T.s livedækning af Canadas Grand Prix: