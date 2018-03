Der var særdeles meget krudt i r..en på Kevin Magnussens Haas-racer i weekendens sæsondebut i Australien.

Så meget, at to af de konkurrerende hold - Force India og McLaren - nu vil have Den internationale Motorsportsunion, FIA, til at undersøge, om Haas-teamet er gået for langt i deres samarbejde med motorpartneren, Ferrari.

»Jeg ved ikke, hvordan de (Haas, red.) gør det? Det er magi. Det er aldrig sket før i Formel 1,« sagde Force Indias teamchef, Otmar Szafnauer, tidligere på dagen til Autosport.

Men det er ikke andet end klynk, pointerede Haas' italienske teamchef, Günther Steiner, onsdag over for BBC.

»De ser spøgelser. Hvis du er nødt til at retfærdiggøre din egen inkompetence, er angreb det bedste forsvar. Det her er konkurrence. Måske er vi sidst til næste år. Når du taler, er du nødt til at have argumenter, der kan bakke dine anklager op, ikke bare antagelser,« siger Steiner og fortsætter:

»De siger, at bilen ligner Ferraris fra sidste sæson. Så vi skulle have kopieret deres biler, der var langsommere end os fra sidste år, eller skulle vi have forsøge at efterligne en bil, der er ret hurtigt? Giv mig svaret på det.«

På trods af den velsmurte Haas-racer lykkedes det ikke for teamet at få point med fra det australske grandprix. da både Kevin Magnussen og kollega Romain Grosjean måtte udgå efter kiksede pitstop.