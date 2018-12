Mercedes flirter med racerlegenden Michael Schumachers søn, som har sat alt ind på at køre i sin fars hjulspor.

19-årige Mick Schumacher nærmer sig stadig Formel 1 mere og mere.

Den unge tysker er helt åbenlyst interessant for flere teams med sit legendariske efternavn, hvor hans far Michael Schumacher er Formel 1-sportens største stjerne nogensinde med i alt syv VM-titler.

Der har allerede været talt om den naturlige forbindelse mellem Mick Schumacher og hans fars tidligere hold, Ferrari.

Toto Wolff i midten fejrer endnu et verdensmesterkab med Lewis Hamilton og Mercedes.

Men nu byder også Mercedes sig til.

Mercedes' topboss Toto Wolff flirter i hvert fald med tanken om at få Mick Schumacher i Formel 1.

»Han er en spændende ung mand,« siger Toto Wolff ifølge Autosport.

»Han vandt Formel 3-mesterskabet i år med Mercedes-motorer, og det var fedt, men han er ikke en del af Mercedes-Benz junior-program,« fortsætter Toto Wolff.

Mick Schumacher fejrer sejren i Formel 3 med sit Prema Theodore Racing. Det ligner efterhånden et spørgsmål om tid, før han er i Formel 1.

Formel 1-bossen tvivler modsat mange andre ikke på, at Mick Schumachers talent kan bære at køre med i Formel 1.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at han har potentialet til at blive en succesfuld kører i Formel 1. Måske sammen med os en dag - måske ikke,« siger Toto Wolff.

Han erkender dog samtidig, at Mick Schumacher har brug for mere tid og erfaring, før han bliver klar til Formel 1. Ikke mindst, fordi han altid vil blive sammenlignet med Michael Schumacher.

»Det vigtigste er at give ham tid. Han har denne her fantastiske arv ved at have en far, der var den mest succesfulde racerkører nogensinde,« siger Toto Wolff, der ser frem til at følge Mick Schumacher i Formel 2 i 2019.

Det er junior-klassen lige under Formel 1.

»Han vandt Formel3, så den er krydset af. Nu er skal han i Formel 2, hvilket igen bør være svært mod mange erfarne kørere,« siger Toto Wolff.